Изображения лиц россиян начали красть ради создания дипфейков

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Изображения воруют у россиян
Изображения воруют у россиян Фото:

Фото лиц жителей России стали красть мошенники, чтобы с помощью искусственного интеллекта подделывать изображения людей, то есть, создавать дипфейки. Затем эти данные могут быть использованы для подтверждения финансовых операций, когда граждане лишаются своих денег. Об этом рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.

«Злоумышленники просят открыть доступ к камере устройства, поместить нос в центр зеленой зоны и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу. Так мошенники пытаются получить подробные портреты людей для дипфейков, чтобы завладеть деньгами», — передает газета «Известия» слова Алтуховой.

Ранее кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. В правительстве РФ уже начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование этих технологий при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

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Фото лиц жителей России стали красть мошенники, чтобы с помощью искусственного интеллекта подделывать изображения людей, то есть, создавать дипфейки. Затем эти данные могут быть использованы для подтверждения финансовых операций, когда граждане лишаются своих денег. Об этом рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова. «Злоумышленники просят открыть доступ к камере устройства, поместить нос в центр зеленой зоны и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу. Так мошенники пытаются получить подробные портреты людей для дипфейков, чтобы завладеть деньгами», — передает газета «Известия» слова Алтуховой. Ранее кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. В правительстве РФ уже начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование этих технологий при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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