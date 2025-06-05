Изображения лиц россиян начали красть ради создания дипфейков

Фото лиц жителей России стали красть мошенники, чтобы с помощью искусственного интеллекта подделывать изображения людей, то есть, создавать дипфейки. Затем эти данные могут быть использованы для подтверждения финансовых операций, когда граждане лишаются своих денег. Об этом рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.
«Злоумышленники просят открыть доступ к камере устройства, поместить нос в центр зеленой зоны и показать свое лицо во всех ракурсах. Затем появляется уведомление с предложением закрыть страницу. Так мошенники пытаются получить подробные портреты людей для дипфейков, чтобы завладеть деньгами», — передает газета «Известия» слова Алтуховой.
Ранее кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. В правительстве РФ уже начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование этих технологий при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
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