«Оператор смотрит: вроде это ты»: глава Visionlabs Марков рассказал про новый способ мошенничества

Кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор Visionlabs Дмитрий Марков, участвующий в форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Многие банки используют видеоконференцсвязь для обслуживания клиентов. Делается дипфейк, оператор банка смотрит: ну вроде это ты. И фактически клиент просит поменять телефонный номер. Он меняет телефонный номер, который привязан к этой карте, и потом берет кредит, потому что все СМС-ки сыпятся ему»,-- рассказал Марков. По его словам, мошенник атакует не камеру, а создает виртуальную камеру. Так, с помощью дипфейка он просто имитирует лицо клиента банка и проходит процесс аутентификации.
Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. «Это не просто платформа, которая идентифицирует людей, в нее также встроены некоторые технологии защиты. У нас есть технология Liveness: когда ты прикладываешь листы или телефоны к камере, она отбивает эти атаки и говорит: „Нет, этот человек не живой“. И есть технология DeepFake, которая говорит: „Нет, в этом изображении был использован искусственный интеллект“,-- сказал Марков.
Напомним, в правительстве РФ начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование технологий дипфейков при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
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