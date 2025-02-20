20 февраля 2025

«Оператор смотрит: вроде это ты»: глава Visionlabs Марков рассказал про новый способ мошенничества

Глава Visionlabs: мошенники начали использовать дипфейки для взятия кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Маркова, один из основных способов борьбы с дипфейками - биометрическая аутентификация
По словам Маркова, один из основных способов борьбы с дипфейками - биометрическая аутентификация Фото:

Кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор Visionlabs Дмитрий Марков, участвующий в форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Многие банки используют видеоконференцсвязь для обслуживания клиентов. Делается дипфейк, оператор банка смотрит: ну вроде это ты. И фактически клиент просит поменять телефонный номер. Он меняет телефонный номер, который привязан к этой карте, и потом берет кредит, потому что все СМС-ки сыпятся ему»,-- рассказал Марков. По его словам, мошенник атакует не камеру, а создает виртуальную камеру. Так, с помощью дипфейка он просто имитирует лицо клиента банка и проходит процесс аутентификации.

Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. «Это не просто платформа, которая идентифицирует людей, в нее также встроены некоторые технологии защиты. У нас есть технология Liveness: когда ты прикладываешь листы или телефоны к камере, она отбивает эти атаки и говорит: „Нет, этот человек не живой“. И есть технология DeepFake, которая говорит: „Нет, в этом изображении был использован искусственный интеллект“,-- сказал Марков.

Напомним, в правительстве РФ начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование технологий дипфейков при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кибермошенники начали использовать дипфейки, чтобы имитировать лицо клиента банка и брать кредиты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор Visionlabs Дмитрий Марков, участвующий в форуме «Кибербезопасность в финансах». «Многие банки используют видеоконференцсвязь для обслуживания клиентов. Делается дипфейк, оператор банка смотрит: ну вроде это ты. И фактически клиент просит поменять телефонный номер. Он меняет телефонный номер, который привязан к этой карте, и потом берет кредит, потому что все СМС-ки сыпятся ему»,-- рассказал Марков. По его словам, мошенник атакует не камеру, а создает виртуальную камеру. Так, с помощью дипфейка он просто имитирует лицо клиента банка и проходит процесс аутентификации. Один из способов борьбы с таким видом мошенничества — биометрическая аутентификация. «Это не просто платформа, которая идентифицирует людей, в нее также встроены некоторые технологии защиты. У нас есть технология Liveness: когда ты прикладываешь листы или телефоны к камере, она отбивает эти атаки и говорит: „Нет, этот человек не живой“. И есть технология DeepFake, которая говорит: „Нет, в этом изображении был использован искусственный интеллект“,-- сказал Марков. Напомним, в правительстве РФ начали обсуждать уголовную ответственность за дипфейки. Предлагается ввести новую меру, по которой использование технологий дипфейков при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...