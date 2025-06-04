Курганцы привыкли отмечать праздники в ресторане «Сокол», который известен своей кухней даже за пределами области. Открытие заведения стало подарком горожанам на Новый год — 31 декабря 1958 года. Об этом URA.RU рассказал строитель Алексей из Кургана.
«В новогоднюю ночь 67 лет назад в Кургане открыли лучший в городе ресторан „Сокол“ на улице Карла Маркса. На первом этаже был гардероб, а банкетный зал находился на втором. Люди там гуляли весело, был отличный коньяк, закуски, знаменитые котлеты по-киевски и прохладительные напитки», — сообщил курганец.
У нас дома до сих пор сохранились открытки 1960-х годов, на которых был изображен ресторан «Сокол», построенный на излете стиля «сталинский ампир», вспоминает строитель. Он говорит, что в советское время здесь спускали солидные деньги директора, торговые работники и другие авторитетные люди.
«Шикарный интерьер, зеркала, кожаные диваны — советская роскошь била в глаза. Сейчас здание сильно переделали. Но, кухня осталась такая же хорошая. Люди там свадьбы играют и отмечают юбилеи», — пояснил Алексей.
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