04 июня 2025

«Там пили и гуляли как в последний раз»: курганцы с ностальгией вспоминают ресторан «Сокол». Фото

Курганцы ценят традиции в лучшем ресторане города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общепит открыли под Новый год
Общепит открыли под Новый год Фото:

Курганцы привыкли отмечать праздники в ресторане «Сокол», который известен своей кухней даже за пределами области. Открытие заведения стало подарком горожанам на Новый год — 31 декабря 1958 года. Об этом URA.RU рассказал строитель Алексей из Кургана.

«В новогоднюю ночь 67 лет назад в Кургане открыли лучший в городе ресторан „Сокол“ на улице Карла Маркса. На первом этаже был гардероб, а банкетный зал находился на втором. Люди там гуляли весело, был отличный коньяк, закуски, знаменитые котлеты по-киевски и прохладительные напитки», — сообщил курганец.

У нас дома до сих пор сохранились открытки 1960-х годов, на которых был изображен ресторан «Сокол», построенный на излете стиля «сталинский ампир», вспоминает строитель. Он говорит, что в советское время здесь спускали солидные деньги директора, торговые работники и другие авторитетные люди.

«Шикарный интерьер, зеркала, кожаные диваны — советская роскошь била в глаза. Сейчас здание сильно переделали. Но, кухня осталась такая же хорошая. Люди там свадьбы играют и отмечают юбилеи», — пояснил Алексей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы привыкли отмечать праздники в ресторане «Сокол», который известен своей кухней даже за пределами области. Открытие заведения стало подарком горожанам на Новый год — 31 декабря 1958 года. Об этом URA.RU рассказал строитель Алексей из Кургана. «В новогоднюю ночь 67 лет назад в Кургане открыли лучший в городе ресторан „Сокол“ на улице Карла Маркса. На первом этаже был гардероб, а банкетный зал находился на втором. Люди там гуляли весело, был отличный коньяк, закуски, знаменитые котлеты по-киевски и прохладительные напитки», — сообщил курганец. У нас дома до сих пор сохранились открытки 1960-х годов, на которых был изображен ресторан «Сокол», построенный на излете стиля «сталинский ампир», вспоминает строитель. Он говорит, что в советское время здесь спускали солидные деньги директора, торговые работники и другие авторитетные люди. «Шикарный интерьер, зеркала, кожаные диваны — советская роскошь била в глаза. Сейчас здание сильно переделали. Но, кухня осталась такая же хорошая. Люди там свадьбы играют и отмечают юбилеи», — пояснил Алексей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...