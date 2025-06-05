Онищенко: есть риск попадания вируса Коксаки в Россию с овощами и фруктами

Вирус Коксаки может попасть в Россию вместе с импортируемыми фруктами и овощами, что создает риск заражения, особенно для детей младше 10 лет. Об этом 5 июня сообщил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться [в РФ], мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — заявил Онищенко ТАСС. Он напомнил, что в истории зафиксированы смертельные случаи Коксаки среди детей, в том числе в Китае и Малайзии.
Эксперт уточнил, что вирус Коксаки типа А поражает кожу и слизистые оболочки, вызывая геморрагический конъюнктивит. Вирус типа B может приводить к осложнениям на сердце, печень и поджелудочную железу, а также провоцировать развитие гепатита. Особенно уязвимы к заболеванию дети до 10 лет. По словам Онищенко, риски заражения сохраняются независимо от страны пребывания.
В качестве основных мер профилактики эпидемиолог рекомендует соблюдать правила личной гигиены и обязательно тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, поскольку вирус Коксаки передается преимущественно через грязные руки. Он также относится к энтеровирусным инфекциям.
Ранее Геннадий Онищенко уже предупреждал россиян о рисках заражения вирусом Коксаки при поездках в Турцию, где фиксировались случаи заболевания среди отдыхающих, преимущественно среди детей. В России эпидемиологическая обстановка по вирусу остается стабильной, хотя в конце прошлого года в Краснодарском крае были выявлены отдельные случаи инфекции, массовых вспышек не отмечалось.
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