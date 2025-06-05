Максимальная ставка по вкладам рискует упасть ниже 18% к концу года

Максимальная ставка по банковским вкладам в России может опуститься ниже 18% к концу 2025 года. Такой прогноз выдвинули специалисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
«Снижение ожидается при условии отсутствия новых макроэкономических потрясений. Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу года может составить 18–19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%», — заявили эксперты НКР в интервью «РБК Инвестиции».
По оценке аналитиков, привлекательность депозитов для населения останется на высоком уровне. При этом ожидается перераспределение средств из коротких вкладов в более долгосрочные. Вместе с этим экономисты НКР прогнозируют замедление активности в сегменте накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.
Ранее эксперты сообщали, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до уровня 19%. Первое снижение ожидается уже летом. Аналитики считают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже после заседания 25 июля, однако делать это будет постепенно — не более чем на один процентный пункт за раз.
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