Известия: ключевая ставка снизится к концу 2025 года

К концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до уровня 19%. Первое снижение может произойти уже летом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на прогнозы экспертов.
«Ключевая снизится до 19% к концу 2025 года. <...> На рынке ожидают, что в первый раз ставку опустят летом», — рассказали «Известия». При благоприятном развитии событий ключевая ставка может быть снижена до 16–17%, тогда как в неблагоприятном варианте она останется не ниже 20%.
Аналитики считают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже после заседания 25 июля, однако делать это будет постепенно — не более чем на один процентный пункт за раз. Как отметил экономист Газпромбанка Павел Бирюков, решения о снижении ставки возможны только после получения полной статистики по инфляции за апрель и май, что ожидается к лету.
Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин добавил, что ситуация развивается по сценарию «мягкой посадки» с замедлением инфляции и возвращением роста ВВП к 1,5–2%. В то же время, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, годовая инфляция в этом году вряд ли достигнет целевых 7%, так как по текущей динамике потребительских цен снижение будет происходить медленно.
Ключевая ставка Центробанка была повышена до 21% в октябре 2024 года на фоне ускорения инфляции, которая, по данным экспертов, в текущем году уже превысила 10%. Регулятор сохраняет высокую ставку для сдерживания роста цен.
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