С осени сделки по недвижимости будут безопаснее из-за особых сведений в ЕГРН

Аксененко: в ЕГРН внесут сведения о членах семьи бывших собственников жилья
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В ЕГРН будут вносить сведения о членах семьи экс-владельца жилья
В ЕГРН будут вносить сведения о членах семьи экс-владельца жилья Фото:

С 1 сентября 2025 года в России станет обязательным внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника жилья, сохранивших право пользования этим помещением. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения», — пояснил Аксененко. Его слова передает РИА «Новости».

Анасенко отметил, что ранее эти сведения были доступны исключительно с рассказов продавца, что создавало потенциальные риски для покупателей недвижимости: после сделки они могли обнаружить неожиданные обременения, связанные с приобретенным жильем. «Когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, <...> и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — отметил он.

Сведения о лицах, обладающих правом пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника, самого лица с соответствующим правом или судебного решения. Нововведение позволит покупателям заранее получать информацию о наличии таких жильцов и снизит вероятность возникновения судебных споров после заключения сделки. Закон также обеспечивает защиту интересов тех, кто имеет право на проживание, если имущество продано без их ведома, и способствует прозрачности рынка недвижимости.

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С 1 сентября 2025 года в России станет обязательным внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника жилья, сохранивших право пользования этим помещением. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения», — пояснил Аксененко. Его слова передает РИА «Новости». Анасенко отметил, что ранее эти сведения были доступны исключительно с рассказов продавца, что создавало потенциальные риски для покупателей недвижимости: после сделки они могли обнаружить неожиданные обременения, связанные с приобретенным жильем. «Когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, <...> и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — отметил он. Сведения о лицах, обладающих правом пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника, самого лица с соответствующим правом или судебного решения. Нововведение позволит покупателям заранее получать информацию о наличии таких жильцов и снизит вероятность возникновения судебных споров после заключения сделки. Закон также обеспечивает защиту интересов тех, кто имеет право на проживание, если имущество продано без их ведома, и способствует прозрачности рынка недвижимости.
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