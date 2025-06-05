Московский миллионер Цимбаев отказался признавать вину в деле об убийстве

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Миллиардер Цимбаев обвиняется в покушении на организацию заказного убийства
Миллиардер Цимбаев обвиняется в покушении на организацию заказного убийства Фото:

Московский миллиардер Валерий Цимбаев, владеющий значительной долей коммерческой недвижимости в столице, отказался признавать свою вину в покушении на организацию заказного убийства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Обвиняемый Цимбаев вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает», — в правоохранительных органах. Об этом сообщили в ТАСС.

Также во время рассмотрения судом вопроса о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бизнесмен заявил, что не был знаком с обвиняемым по делу Олегом Рамазановым. Также он заявил, что не знал потерпевшего, экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

Ранее Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Оно связано с событиями 2003 года. По данным правоохранительных органов, покушение должно было быть совершено на Ревзина, однако преступление не довели до конца.

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Московский миллиардер Валерий Цимбаев, владеющий значительной долей коммерческой недвижимости в столице, отказался признавать свою вину в покушении на организацию заказного убийства. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Обвиняемый Цимбаев вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает», — в правоохранительных органах. Об этом сообщили в ТАСС. Также во время рассмотрения судом вопроса о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бизнесмен заявил, что не был знаком с обвиняемым по делу Олегом Рамазановым. Также он заявил, что не знал потерпевшего, экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Ранее Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Оно связано с событиями 2003 года. По данным правоохранительных органов, покушение должно было быть совершено на Ревзина, однако преступление не довели до конца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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