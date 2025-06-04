В Челябинске разработали автоматическую систему защиты от дронов

В Челябинске разработали прототип системы противовоздушной обороны (ПВО) объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая сможет самостоятельно обнаруживать дроны и сбивать их. Об этом рассказал конструктор Александр Родиков.
«Разработанная нами автоматическая система — первая подобная в России. Она предназначена для защиты от БПЛА тыловых объектов инфраструктуры, к которым относятся заводы, склады, объекты топливно-энергетического комплекса и другие», — сообщил Родиков, пишет ТАСС.
Система похожа на поворотную турель, которая вооружена дробовыми выстрелами и ракетами. Система сама распознает летящий БПЛА по звуку. Дальность для дронов самолетного типа массой более 300 кг она составляет не менее 1 200 метров. Комплекс можно запустить в серию в 2026 году, сообщил Родиков.
Исследователи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) ранее разработали прототип дрона «Кенгуру», который сможет доставлять БПЛА в Арктику. Аппарат может нести полезный груз весом до двух килограммов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе вуза.
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