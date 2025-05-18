Челябинцы создали дрон «Кенгуру» для доставки беспилотников в Арктику

Исследователи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали прототип дрона «Кенгуру» для доставки беспилотных летательных аппаратов в Арктику. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, аппарат может нести полезный груз весом до двух килограммов.
«Созданный аппарат поможет при наблюдении за ледниками в Арктике и миграцией пингвинов. Он позволит отбирать образцы арктического льда при помощи дронов», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.
Идея использовать беспилотники для транспортировки малых грузов в труднодоступные регионы не нова. При этом концепция «Кенгуру» отлична от своих аналогов: девайс имеет модульную систему, он способен работать на больших расстояниях. Проект в рамках программы «Сириус. Лето» разработали молодые исследователи.
«Кенгуру» имеет размах крыльев в два метра и весит три килограмма. Старший преподаватель кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением» ЮУрГУ Олег Сиверин пояснил, что комплекс может использоваться для доставки к месту будущей работы сразу нескольких дронов. Одновременно беспилотник способен транспортировать до двух квадрокоптеров на максимальное расстояние в 80 км.
Прототип управляется дистанционно с помощью пульта на расстоянии до 20 км. Аппарат оснастили автоматической системой, функционирующей на дистанции до 50 км в одном направлении. Устройство способно стартовать с любой ровной площадки, не нуждаясь в специализированной базе. Если связь потеряется, «Кенгуру» вернется на точку старта благодаря активации защитной системы автопилота. Причем аппарат может подзаряжаться во время полета. Свою зарядку он полностью восстановит после приземления.
Команда разработчиков допустила возможность масштабирования модели. Это обеспечит возможность загрузки более габаритных дронов — в четыре раза больше существующих для груза параметров.
«Мы сейчас готовим пробный вариант с солнечными панелями для работы в Арктике. Отмечу, что высадка квадрокоптера или дрона с транспортного аппарата не обязательно должна происходить при приземлении. Выпустить эти устройства можно и в воздухе, еще в процессе полета», — рассказал студент аэрокосмического направления ЮУрГУ Константин Колесников.
В Челябинской области аппарат найдет применение в лесоохранных организациях. Он позволит обследовать леса, совершать облеты зон с высоким риском природных пожаров, преследовать браконьеров.
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