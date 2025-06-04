Момент аварии, в которой самосвал на полной скорости снес металлическую опору в Тюмени, попал в объектив видеорегистратора одного из водителей. Видеозапись была опубликована в паблике «ЧП Тюмень» соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 4 июня.
«Момент вчерашней аварии. На ул. Монтажников», — коротко прокомментировал ролик автор публикации.
Вечером 4 июня на улице Монтажников в Тюмени грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения, задев проезжающую рядом «Газель». Из-за этого движение по путепроводу было перекрыто на несколько часов.
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