04 июня 2025

В сети появилось видео, как самосвал сносит металлическую опору в Тюмени. Видео

Момент ДТП, в котором самосвал снес дорожную опору в Тюмени, попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла вечером 4 июня
Авария произошла вечером 4 июня Фото:

Момент аварии, в которой самосвал на полной скорости снес металлическую опору в Тюмени, попал в объектив видеорегистратора одного из водителей. Видеозапись была опубликована в паблике «ЧП Тюмень» соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 4 июня.

«Момент вчерашней аварии. На ул. Монтажников», — коротко прокомментировал ролик автор публикации.

Вечером 4 июня на улице Монтажников в Тюмени грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения, задев проезжающую рядом «Газель». Из-за этого движение по путепроводу было перекрыто на несколько часов.

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Момент аварии, в которой самосвал на полной скорости снес металлическую опору в Тюмени, попал в объектив видеорегистратора одного из водителей. Видеозапись была опубликована в паблике «ЧП Тюмень» соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 4 июня. «Момент вчерашней аварии. На ул. Монтажников», — коротко прокомментировал ролик автор публикации. Вечером 4 июня на улице Монтажников в Тюмени грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения, задев проезжающую рядом «Газель». Из-за этого движение по путепроводу было перекрыто на несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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