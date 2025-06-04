04 июня 2025

Челябинских перевозчиков обязали обеспечить работу маршруток на Курбан-Байрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям маршруток нужно будет работать и в мусульманские праздники
Водителям маршруток нужно будет работать и в мусульманские праздники Фото:

Водителей маршрутного транспорта в Челябинске и области обязали работать в предстоящий мусульмарский праздник Курбан-Байрам, который отмечается 6 июня. Соответствующее письмо было направлено перевозчикам от регионального миндора.

«Вчера, 4 июня, написали письма всем перевозчикам с требованием обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном миндоре пояснили, что ответственность за работу маршрутного транспорта лежит на руководителях транспортных предприятий.

Перебои с работой общественного транспорта в мусульманские праздники происходят регулярно. Приверженцы религии в этот день не выходят на работу, так как им запрещено трудиться. Так, в апреле челябинцы не смогли уехать к местам работы и учебы, а также обратно, из-за праздника Ураза-байрам.

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Водителей маршрутного транспорта в Челябинске и области обязали работать в предстоящий мусульмарский праздник Курбан-Байрам, который отмечается 6 июня. Соответствующее письмо было направлено перевозчикам от регионального миндора. «Вчера, 4 июня, написали письма всем перевозчикам с требованием обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном миндоре пояснили, что ответственность за работу маршрутного транспорта лежит на руководителях транспортных предприятий. Перебои с работой общественного транспорта в мусульманские праздники происходят регулярно. Приверженцы религии в этот день не выходят на работу, так как им запрещено трудиться. Так, в апреле челябинцы не смогли уехать к местам работы и учебы, а также обратно, из-за праздника Ураза-байрам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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