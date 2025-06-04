Челябинских перевозчиков обязали обеспечить работу маршруток на Курбан-Байрам

Водителей маршрутного транспорта в Челябинске и области обязали работать в предстоящий мусульмарский праздник Курбан-Байрам, который отмечается 6 июня. Соответствующее письмо было направлено перевозчикам от регионального миндора.
«Вчера, 4 июня, написали письма всем перевозчикам с требованием обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном миндоре пояснили, что ответственность за работу маршрутного транспорта лежит на руководителях транспортных предприятий.
Перебои с работой общественного транспорта в мусульманские праздники происходят регулярно. Приверженцы религии в этот день не выходят на работу, так как им запрещено трудиться. Так, в апреле челябинцы не смогли уехать к местам работы и учебы, а также обратно, из-за праздника Ураза-байрам.
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