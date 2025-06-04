04 июня 2025

В Нижневартовске группа подростков избила сверстника в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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В подъезде в доме Нижневартовска несколько подростков избили сверстника
В подъезде в доме Нижневартовска несколько подростков избили сверстника Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде несколько парней избили молодого человека. Видео с инцидентом выложено в социальную сеть.

«Откровенный беспредел устроили моему младшему брату и сняли это на видео. До этого произошел конфликт и драка началась один на один... подключились и другие, били втроем, закон про „лежачих не бьют“ эти уроды не знают», — написал родственник пострадавшего в tеlеgram-канале «ЧП Нижневартовск».

Уточняется, что все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. В результате, со слов родственника пострадавшего, у парня перелом челюсти, выбиты два зуба, сломан нос, сотрясение мозга тяжелой степени и множественные ссадины по телу.

Видео: tеlеgram-канал «ЧП Нижневартовск»

«Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к данному происшествию, а именно граждане 2006 и 2010 годов рождения. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. 

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В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде несколько парней избили молодого человека. Видео с инцидентом выложено в социальную сеть. «Откровенный беспредел устроили моему младшему брату и сняли это на видео. До этого произошел конфликт и драка началась один на один... подключились и другие, били втроем, закон про „лежачих не бьют“ эти уроды не знают», — написал родственник пострадавшего в tеlеgram-канале «ЧП Нижневартовск». Уточняется, что все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. В результате, со слов родственника пострадавшего, у парня перелом челюсти, выбиты два зуба, сломан нос, сотрясение мозга тяжелой степени и множественные ссадины по телу. Видео: tеlеgram-канал «ЧП Нижневартовск» «Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к данному происшествию, а именно граждане 2006 и 2010 годов рождения. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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