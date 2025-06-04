В Нижневартовске группа подростков избила сверстника в подъезде

В Нижневартовске (ХМАО) в подъезде несколько парней избили молодого человека. Видео с инцидентом выложено в социальную сеть.
«Откровенный беспредел устроили моему младшему брату и сняли это на видео. До этого произошел конфликт и драка началась один на один... подключились и другие, били втроем, закон про „лежачих не бьют“ эти уроды не знают», — написал родственник пострадавшего в tеlеgram-канале «ЧП Нижневартовск».
Уточняется, что все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. В результате, со слов родственника пострадавшего, у парня перелом челюсти, выбиты два зуба, сломан нос, сотрясение мозга тяжелой степени и множественные ссадины по телу.
Видео: tеlеgram-канал «ЧП Нижневартовск»
«Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к данному происшествию, а именно граждане 2006 и 2010 годов рождения. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию.
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