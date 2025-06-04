Обвиняемый в серии поджогов жилых домов в Ноябрьске оказался непричастен к событиям

Суд ЯНАО оправдал подозреваемого в поджогах жилых домов в Ноябрьске

05 июня 2025 в 12:20 Размер текста - 17 +

Обвиненного в серии поджогов в Ноябрьске оправдал суд Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО Суд ЯНАО оправдал подозреваемого в поджогах жилых домов в Ноябрьске. Это следует из информации, размещенной в картотеке судебных дел. «Обвиняемый по трем эпизодам умышленного уничтожения чужого имущества, покушении на его уничтожение, причинении легкого вреда здоровью, причинению вреда здоровью средней тяжести, а также убийстве нескольких человек оправдан. Суд решил, что подсудимый не причастен к совершению преступления», — следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда ЯНАО. В соответствие с уголовно-процессуальным кодексом, подсудимый оправдан по реабилитирующим основаниям. Теперь он имеет право на реабилитацию. По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь мужчина, действуя из хулиганских побуждений, совершил поджоги жилых многоквартирных домов. В результате противоправных действий обвиняемого, полностью уничтожены жилой дом по улице Школьная, второй подъезд жилого дома по улице Мира, второй подъезд жилого дома по улице Республики, первый подъезд жилого дома по улице Советской и находившееся в них имущество. Дело в отношении его отправили в суд в ноябре 2024 года. Ввиду важности процесса и общественного резонанса вокруг произошедшего события, процесс шел в окружном суде. Обвиняемый вину не признавал с самого начала. Пожар на улице Школьная в Ноябрьске произошел в ночь на 18 сентября 2023 года. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей. По факту пожара, следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд ЯНАО оправдал подозреваемого в поджогах жилых домов в Ноябрьске. Это следует из информации, размещенной в картотеке судебных дел. «Обвиняемый по трем эпизодам умышленного уничтожения чужого имущества, покушении на его уничтожение, причинении легкого вреда здоровью, причинению вреда здоровью средней тяжести, а также убийстве нескольких человек оправдан. Суд решил, что подсудимый не причастен к совершению преступления», — следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда ЯНАО. В соответствие с уголовно-процессуальным кодексом, подсудимый оправдан по реабилитирующим основаниям. Теперь он имеет право на реабилитацию. По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь мужчина, действуя из хулиганских побуждений, совершил поджоги жилых многоквартирных домов. В результате противоправных действий обвиняемого, полностью уничтожены жилой дом по улице Школьная, второй подъезд жилого дома по улице Мира, второй подъезд жилого дома по улице Республики, первый подъезд жилого дома по улице Советской и находившееся в них имущество. Дело в отношении его отправили в суд в ноябре 2024 года. Ввиду важности процесса и общественного резонанса вокруг произошедшего события, процесс шел в окружном суде. Обвиняемый вину не признавал с самого начала. Пожар на улице Школьная в Ноябрьске произошел в ночь на 18 сентября 2023 года. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей. По факту пожара, следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело.