В Челябинской области откроют филиалы центра поддержки участников СВО

05 июня 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объявил, что в регионе появится сеть филиалов центров поддержки бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городах Челябинской области откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Об этом заявил в своем обращении к заксобранию региона губернатор Алексей Текслер. «Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы центра поддержки и реабилитации участников СВО в наиболее крупных городах — в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будем оказывать помощь ветеранам СВО — жителям этих городов и соседних территорий», — сообщил Текслер. Филиалы будут предоставлять участникам СВО и членам их семей юридические и психологические услуги, а также вести социальное сопровождение. Текслер напомнил, что на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Лечение и реабилитация бойцов ведется в областном госпитале ветеранов войн, в областной больнице №3 в Челябинске, в городской больнице №2 в Магнитогорске. Также завершены работы по модернизации центра реабилитации в Еманжелинске. Аналогичная работа ведется и в других учреждениях здравоохранения региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах Челябинской области откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Об этом заявил в своем обращении к заксобранию региона губернатор Алексей Текслер. «Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы центра поддержки и реабилитации участников СВО в наиболее крупных городах — в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будем оказывать помощь ветеранам СВО — жителям этих городов и соседних территорий», — сообщил Текслер. Филиалы будут предоставлять участникам СВО и членам их семей юридические и психологические услуги, а также вести социальное сопровождение. Текслер напомнил, что на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Лечение и реабилитация бойцов ведется в областном госпитале ветеранов войн, в областной больнице №3 в Челябинске, в городской больнице №2 в Магнитогорске. Также завершены работы по модернизации центра реабилитации в Еманжелинске. Аналогичная работа ведется и в других учреждениях здравоохранения региона.