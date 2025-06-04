04 июня 2025

В Челябинской области откроют филиалы центра поддержки участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер объявил, что в регионе появится сеть филиалов центров поддержки бойцов СВО
Алексей Текслер объявил, что в регионе появится сеть филиалов центров поддержки бойцов СВО Фото:

В городах Челябинской области откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Об этом заявил в своем обращении к заксобранию региона губернатор Алексей Текслер.

«Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы центра поддержки и реабилитации участников СВО в наиболее крупных городах — в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будем оказывать помощь ветеранам СВО — жителям этих городов и соседних территорий», — сообщил Текслер. Филиалы будут предоставлять участникам СВО и членам их семей юридические и психологические услуги, а также вести социальное сопровождение.

Текслер напомнил, что на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Лечение и реабилитация бойцов ведется в областном госпитале ветеранов войн, в областной больнице №3 в Челябинске, в городской больнице №2 в Магнитогорске. Также завершены работы по модернизации центра реабилитации в Еманжелинске. Аналогичная работа ведется и в других учреждениях здравоохранения региона.

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В городах Челябинской области откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Об этом заявил в своем обращении к заксобранию региона губернатор Алексей Текслер. «Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО. Начнем открывать филиалы центра поддержки и реабилитации участников СВО в наиболее крупных городах — в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будем оказывать помощь ветеранам СВО — жителям этих городов и соседних территорий», — сообщил Текслер. Филиалы будут предоставлять участникам СВО и членам их семей юридические и психологические услуги, а также вести социальное сопровождение. Текслер напомнил, что на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Лечение и реабилитация бойцов ведется в областном госпитале ветеранов войн, в областной больнице №3 в Челябинске, в городской больнице №2 в Магнитогорске. Также завершены работы по модернизации центра реабилитации в Еманжелинске. Аналогичная работа ведется и в других учреждениях здравоохранения региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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