04 июня 2025

В Тюмени появится новый пешеходный бульвар

В Тюмени в районе Алебашево построят бульвар со скейт-площадкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленая зона появится рядом с озером Алебашево
Зеленая зона появится рядом с озером Алебашево

В Тюмени на перекрестке улиц Алебашевской и Тимофея Кармацкого появится новый бульвар с пешеходными дорожками и скейт-парком. Зимой часть зоны отдыха будут использовать в качестве катка и снежной площадки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика ГК «ТИС», компания и будет заниматься благоустройством указанного участка.

«Проект охватывает территорию между южной границей, соседствующей с торговой зоной, и северной, выходящей к озеру Алебашево. В рамках бульвара будут удобные пешеходные дорожки, места для отдыха, арт-объекты и скейт-парк. Проект предназначен как для прогулок, так и для активного времяпрепровождения. Зимой часть территории будет использоваться как каток и снежная площадка», — рассказали агентству в компании.

Ранее URA.RU писало, что вблизи озера Алебашево event-парк не появится в ближайшие пять лет. Начало строительства зависит от работ по расчистке озера. В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями.

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В Тюмени на перекрестке улиц Алебашевской и Тимофея Кармацкого появится новый бульвар с пешеходными дорожками и скейт-парком. Зимой часть зоны отдыха будут использовать в качестве катка и снежной площадки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика ГК «ТИС», компания и будет заниматься благоустройством указанного участка. «Проект охватывает территорию между южной границей, соседствующей с торговой зоной, и северной, выходящей к озеру Алебашево. В рамках бульвара будут удобные пешеходные дорожки, места для отдыха, арт-объекты и скейт-парк. Проект предназначен как для прогулок, так и для активного времяпрепровождения. Зимой часть территории будет использоваться как каток и снежная площадка», — рассказали агентству в компании. Ранее URA.RU писало, что вблизи озера Алебашево event-парк не появится в ближайшие пять лет. Начало строительства зависит от работ по расчистке озера. В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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