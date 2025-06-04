В Тюмени появится новый пешеходный бульвар

В Тюмени в районе Алебашево построят бульвар со скейт-площадкой

05 июня 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Зеленая зона появится рядом с озером Алебашево Анастасия Соргина © URA.RU В Тюмени на перекрестке улиц Алебашевской и Тимофея Кармацкого появится новый бульвар с пешеходными дорожками и скейт-парком. Зимой часть зоны отдыха будут использовать в качестве катка и снежной площадки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика ГК «ТИС», компания и будет заниматься благоустройством указанного участка. «Проект охватывает территорию между южной границей, соседствующей с торговой зоной, и северной, выходящей к озеру Алебашево. В рамках бульвара будут удобные пешеходные дорожки, места для отдыха, арт-объекты и скейт-парк. Проект предназначен как для прогулок, так и для активного времяпрепровождения. Зимой часть территории будет использоваться как каток и снежная площадка», — рассказали агентству в компании. Ранее URA.RU писало, что вблизи озера Алебашево event-парк не появится в ближайшие пять лет. Начало строительства зависит от работ по расчистке озера. В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на перекрестке улиц Алебашевской и Тимофея Кармацкого появится новый бульвар с пешеходными дорожками и скейт-парком. Зимой часть зоны отдыха будут использовать в качестве катка и снежной площадки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика ГК «ТИС», компания и будет заниматься благоустройством указанного участка. «Проект охватывает территорию между южной границей, соседствующей с торговой зоной, и северной, выходящей к озеру Алебашево. В рамках бульвара будут удобные пешеходные дорожки, места для отдыха, арт-объекты и скейт-парк. Проект предназначен как для прогулок, так и для активного времяпрепровождения. Зимой часть территории будет использоваться как каток и снежная площадка», — рассказали агентству в компании. Ранее URA.RU писало, что вблизи озера Алебашево event-парк не появится в ближайшие пять лет. Начало строительства зависит от работ по расчистке озера. В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями.