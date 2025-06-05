Хинштейн: более тысячи жителей Курской области вернулись с Украины

05 июня 2025 в 13:50 Размер текста - 17 +

Хинштейн рассказал о вернувшихся на родину жителях Курской области Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более одной тысячи жителей Курской области, находившихся на территории Украины, смогли вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. «1 061 житель был возвращен с территории Украины», — заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год. Возвращение граждан стало возможным благодаря совместным усилиям властей, местных организаций и служб, работающих в условиях сложной обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более одной тысячи жителей Курской области, находившихся на территории Украины, смогли вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. «1 061 житель был возвращен с территории Украины», — заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год. Возвращение граждан стало возможным благодаря совместным усилиям властей, местных организаций и служб, работающих в условиях сложной обстановки.