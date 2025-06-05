Хинштейн: более тысячи жителей Курской области вернулись с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн рассказал о вернувшихся на родину жителях Курской области
Хинштейн рассказал о вернувшихся на родину жителях Курской области
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более одной тысячи жителей Курской области, находившихся на территории Украины, смогли вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

«1 061 житель был возвращен с территории Украины», — заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год. Возвращение граждан стало возможным благодаря совместным усилиям властей, местных организаций и служб, работающих в условиях сложной обстановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более одной тысячи жителей Курской области, находившихся на территории Украины, смогли вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. «1 061 житель был возвращен с территории Украины», — заявил Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год. Возвращение граждан стало возможным благодаря совместным усилиям властей, местных организаций и служб, работающих в условиях сложной обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...