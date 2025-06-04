Число вакансий для травматологов в ХМАО выросло почти вдвое

В Югре самый высокий спрос — на врачей — травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое, следует из аналитики HeadHunter.
«В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели открыли на 70% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее», — говорится в исследовании сервиса. Дефицит этих специалистов наблюдается в целом по стране, где открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов.
В Югре им готовы платить 90 000 рублей в среднем. Самые высокие зарплаты достигают более 200 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты.
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