Аналитики раскрыли самую дефицитную медицинскую специальность в ХМАО

В ХМАО самая дефицитная медицинская специальность врач-травматолог

05 июня 2025 в 14:02 Размер текста - 17 +

Число вакансий для травматологов в ХМАО выросло почти вдвое URA.RU В Югре самый высокий спрос — на врачей — травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое, следует из аналитики HeadHunter. «В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели открыли на 70% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее», — говорится в исследовании сервиса. Дефицит этих специалистов наблюдается в целом по стране, где открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов. В Югре им готовы платить 90 000 рублей в среднем. Самые высокие зарплаты достигают более 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югре самый высокий спрос — на врачей — травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое, следует из аналитики HeadHunter. «В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели открыли на 70% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее», — говорится в исследовании сервиса. Дефицит этих специалистов наблюдается в целом по стране, где открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов. В Югре им готовы платить 90 000 рублей в среднем. Самые высокие зарплаты достигают более 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты.