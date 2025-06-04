04 июня 2025

Аналитики раскрыли самую дефицитную медицинскую специальность в ХМАО

В ХМАО самая дефицитная медицинская специальность врач-травматолог
© Служба новостей «URA.RU»
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Число вакансий для травматологов в ХМАО выросло почти вдвое
Число вакансий для травматологов в ХМАО выросло почти вдвое

В Югре самый высокий спрос — на врачей — травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое, следует из аналитики HeadHunter.

«В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели открыли на 70% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее», — говорится в исследовании сервиса. Дефицит этих специалистов наблюдается в целом по стране, где открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов.

В Югре им готовы платить 90 000 рублей в среднем. Самые высокие зарплаты достигают более 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты.

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В Югре самый высокий спрос — на врачей — травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое, следует из аналитики HeadHunter. «В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели открыли на 70% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее», — говорится в исследовании сервиса. Дефицит этих специалистов наблюдается в целом по стране, где открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов. В Югре им готовы платить 90 000 рублей в среднем. Самые высокие зарплаты достигают более 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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