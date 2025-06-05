В Челябинской области объявлены выборы депутатов заксобрания региона

Выборы состоятся 14 сентября Фото: © URA.RU

Назначены выборы депутатов законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Соответствующее постановление приняли депутаты действующего, седьмого созыва ЗСО.

«Назначить выборы депутатов законодательного собрания Челябинской области нового созыва на 14 сентября 2025 года. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Действующие депутаты были избраны в сентябре 2020 года сроком на пять лет. Срок истекает в этом году.

В заксобрании 60 депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, вторая половина — по одномандатным округам.

Партии уже начали подготовку к выборам. Так, «Единая Россия» провела предварительное партийное голосование. Помимо выборов в заксобрание региона, в Единый день голосования 14 сентября состоятся выборы депутатов большинства муниципалитетов региона.