В пермском поселке увековечили память героя СВО, открыв в его честь улицу

В поселке Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) одну из улиц назвали в честь участника спецоперации Дмитрия Лашова, погибшего в ходе СВО. Торжественное открытие улицы запланировано на 10 июня. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Солдатам Урала», основателем которого является мама погибшего бойца Елена Беляева.
«Открытие улицы имени Дмитрия Лашова состоится 10 июня 12:00. Дима был единственным ребенком в семье, любимым сыном. Память о нем его семья пронесет сквозь года», — анонсировали представители фонда в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Лашов отправился на спецоперацию в октябре 2022 года. Он служил в штурмовом батальоне «Урал» старшим снайпером. В феврале 2023 года боец погиб при выполнении боевого задания, рассказывала ранее Елена Беляева. После гибели сына она основала благотворительный фонд. Также Елена является инициатором установки в Перми мемориала, посвященного участникам СВО. Его открытие состоялось год назад. Мемориал стал частью Аллеи памяти, которая находится на улице Кировоградской, 26.
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