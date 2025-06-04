04 июня 2025

В пермском поселке увековечили память героя СВО, открыв в его честь улицу

В Пермском крае появилась улица имени героя СВО Дмитрия Лашова
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие улицы, названной в память о Дмитрии Лашове, запланировано на 10 июня
Открытие улицы, названной в память о Дмитрии Лашове, запланировано на 10 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) одну из улиц назвали в честь участника спецоперации Дмитрия Лашова, погибшего в ходе СВО. Торжественное открытие улицы запланировано на 10 июня. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Солдатам Урала», основателем которого является мама погибшего бойца Елена Беляева.

«Открытие улицы имени Дмитрия Лашова состоится 10 июня 12:00. Дима был единственным ребенком в семье, любимым сыном. Память о нем его семья пронесет сквозь года», — анонсировали представители фонда в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Лашов отправился на спецоперацию в октябре 2022 года. Он служил в штурмовом батальоне «Урал» старшим снайпером. В феврале 2023 года боец погиб при выполнении боевого задания, рассказывала ранее Елена Беляева. После гибели сына она основала благотворительный фонд. Также Елена является инициатором установки в Перми мемориала, посвященного участникам СВО. Его открытие состоялось год назад. Мемориал стал частью Аллеи памяти, которая находится на улице Кировоградской, 26.

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В поселке Плеханово Кунгурского округа (Пермский край) одну из улиц назвали в честь участника спецоперации Дмитрия Лашова, погибшего в ходе СВО. Торжественное открытие улицы запланировано на 10 июня. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Солдатам Урала», основателем которого является мама погибшего бойца Елена Беляева. «Открытие улицы имени Дмитрия Лашова состоится 10 июня 12:00. Дима был единственным ребенком в семье, любимым сыном. Память о нем его семья пронесет сквозь года», — анонсировали представители фонда в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Лашов отправился на спецоперацию в октябре 2022 года. Он служил в штурмовом батальоне «Урал» старшим снайпером. В феврале 2023 года боец погиб при выполнении боевого задания, рассказывала ранее Елена Беляева. После гибели сына она основала благотворительный фонд. Также Елена является инициатором установки в Перми мемориала, посвященного участникам СВО. Его открытие состоялось год назад. Мемориал стал частью Аллеи памяти, которая находится на улице Кировоградской, 26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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