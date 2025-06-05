В Кургане на площади Ленина сбили велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло 5 июня
ДТП произошло 5 июня

В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП.

«На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД.

ДТП произошло на площади Ленина
ДТП произошло на площади Ленина

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В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП. «На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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