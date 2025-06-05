В Кургане на площади Ленина сбили велосипедиста. Фото

05 июня 2025 в 15:02 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 5 июня Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП. «На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД. ДТП произошло на площади Ленина Очевидец Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП. «На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД.