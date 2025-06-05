В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП.
«На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД.
ДТП произошло на площади Ленина
Очевидец
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане 5 июня на площади Ленина сбили велосипедиста. Об этом URA.RU сообщает очевидец, который оказался на площади в момент ДТП. «На площади сбили велосипедиста», — сообщает очевидец. На фото велосипед лежит на асфальте, рядом аварийный знак. Также рядом находится иномарка-такси и автомобиль ДПС. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области водитель на иномарке насмерть сбил пешехода. По данным ведомства, пешеход находился вне населенного пункта и не имел на одежде световозвращающих элементов, что нарушает ПДД.