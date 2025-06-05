Дочь экс-владельца челябинского «Арианта» проиграла второй суд государству

Елена Кретова проиграла второй суд по признанию договоров недействительными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь бывшего владельца холдинга «Ариант» в Челябинске Александра Аристова, Елена Кретова, проиграла второй суд к национализированному активу, которым владела семья. Как следует из материалов арбитражного суда, в требованиях в «ЦПИ-Ариант» полностью отказано.

«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте арбитража. Подробностей к настоящему моменту нет.

Ответчиков было два. Вторым является собственная фирма Кретовой «Консультанты Урала». В апреле первый иск, поданный к собственной компании и агрофирме «Южной», работавшей в составе «Арианта», Кретова уже проиграла. На основе того решения бизнесвумен должна государству 428 млн рублей. Решение об этом оспаривается.

Оба заявления связаны с попытками признать недействительными договоры займов. «Южная» занимала деньги на недвижимость национализированного Челябинского электрометаллургического комбината. На это истец сослалась в суде, обосновывая правомерность своих требований. Бизнесвумен заявила, что деньги перечислялись в рамках единого холдинга и отдавать их никто не планировал. При этом арбитраж обратил внимание на то, что часть займа в размере 206 млн рублей «Кредиторы Урала» вернули. На этом основании суд сделал вывод, что сделка притворной не являлась.

С прессой семьи Аристовых и Кретовых не общаются. Отправленные запросы в компанию «Консультанты Урала» остались без ответа. Также на письмо не ответили в агрофирме «Южной». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис «ЦПИ-Ариант». В случае поступления ответа он будет опубликован.