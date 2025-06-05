В «Ахмате» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Щепихина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы СВО записали видеообращение в связи с похищением бизнес-коуча в Москве
Бойцы СВО записали видеообращение в связи с похищением бизнес-коуча в Москве
новость из сюжета
Бизнесмена Щепихина схватили на Ярославском вокзале в Москве

Бойцы спецназа «Ахмат» записали видеообращение, в котором резко осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина за его оскорбительные высказывания. Ролик из зоны специальной военной операции (СВО) был опубликован в telegram-канале «Отряд „Тимсо“ СпН „Ахмат“ МО РФ».

Новость по теме
Бизнесмен и национальный спикер прокатился в багажнике: что известно об Ареге Щепихине

«Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил солдат на видео. Остальные бойцы СВО на видео высказали схожие мнения. «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам», — сказал один из них, чеченец по национальности. В видеообращении бойцы «Ахмата» обвинили Щепихина в оскорблениях по религиозным и национальным признакам. Военнослужащие выразили возмущение высказываниями Щепихина, подчеркнув их недопустимость.

Вечером 3 июня группа мужчин силой затолкала Щепихина в багажник внедорожника Mercedes на Ярославском вокзале в Москве и увезла в неизвестном направлении. Позже бизнес-коуч был найден, а в соцсетях появились его видеозаписи с ненавистнической риторикой, вызвавшие широкий резонанс.

По данным СМИ, причиной инцидента могли стать видеоролики Щепихина, в которых он оскорблял чеченский народ и мусульман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий в отношении шести задержанных по этому делу. Полиция также проверяет высказывания Щепихина на предмет экстремизма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы спецназа «Ахмат» записали видеообращение, в котором резко осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина за его оскорбительные высказывания. Ролик из зоны специальной военной операции (СВО) был опубликован в telegram-канале «Отряд „Тимсо“ СпН „Ахмат“ МО РФ». «Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил солдат на видео. Остальные бойцы СВО на видео высказали схожие мнения. «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам», — сказал один из них, чеченец по национальности. В видеообращении бойцы «Ахмата» обвинили Щепихина в оскорблениях по религиозным и национальным признакам. Военнослужащие выразили возмущение высказываниями Щепихина, подчеркнув их недопустимость. Вечером 3 июня группа мужчин силой затолкала Щепихина в багажник внедорожника Mercedes на Ярославском вокзале в Москве и увезла в неизвестном направлении. Позже бизнес-коуч был найден, а в соцсетях появились его видеозаписи с ненавистнической риторикой, вызвавшие широкий резонанс. По данным СМИ, причиной инцидента могли стать видеоролики Щепихина, в которых он оскорблял чеченский народ и мусульман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий в отношении шести задержанных по этому делу. Полиция также проверяет высказывания Щепихина на предмет экстремизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...