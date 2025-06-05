В «Ахмате» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Щепихина

05 июня 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО записали видеообращение в связи с похищением бизнес-коуча в Москве Эдуард Корниенку новость из сюжета Бизнесмена Щепихина схватили на Ярославском вокзале в Москве Бойцы спецназа «Ахмат» записали видеообращение, в котором резко осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина за его оскорбительные высказывания. Ролик из зоны специальной военной операции (СВО) был опубликован в telegram-канале «Отряд „Тимсо“ СпН „Ахмат“ МО РФ». Новость по теме Бизнесмен и национальный спикер прокатился в багажнике: что известно об Ареге Щепихине «Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил солдат на видео. Остальные бойцы СВО на видео высказали схожие мнения. «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам», — сказал один из них, чеченец по национальности. В видеообращении бойцы «Ахмата» обвинили Щепихина в оскорблениях по религиозным и национальным признакам. Военнослужащие выразили возмущение высказываниями Щепихина, подчеркнув их недопустимость. Вечером 3 июня группа мужчин силой затолкала Щепихина в багажник внедорожника Mercedes на Ярославском вокзале в Москве и увезла в неизвестном направлении. Позже бизнес-коуч был найден, а в соцсетях появились его видеозаписи с ненавистнической риторикой, вызвавшие широкий резонанс. По данным СМИ, причиной инцидента могли стать видеоролики Щепихина, в которых он оскорблял чеченский народ и мусульман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий в отношении шести задержанных по этому делу. Полиция также проверяет высказывания Щепихина на предмет экстремизма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы спецназа «Ахмат» записали видеообращение, в котором резко осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина за его оскорбительные высказывания. Ролик из зоны специальной военной операции (СВО) был опубликован в telegram-канале «Отряд „Тимсо“ СпН „Ахмат“ МО РФ». «Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил солдат на видео. Остальные бойцы СВО на видео высказали схожие мнения. «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам», — сказал один из них, чеченец по национальности. В видеообращении бойцы «Ахмата» обвинили Щепихина в оскорблениях по религиозным и национальным признакам. Военнослужащие выразили возмущение высказываниями Щепихина, подчеркнув их недопустимость. Вечером 3 июня группа мужчин силой затолкала Щепихина в багажник внедорожника Mercedes на Ярославском вокзале в Москве и увезла в неизвестном направлении. Позже бизнес-коуч был найден, а в соцсетях появились его видеозаписи с ненавистнической риторикой, вызвавшие широкий резонанс. По данным СМИ, причиной инцидента могли стать видеоролики Щепихина, в которых он оскорблял чеченский народ и мусульман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий в отношении шести задержанных по этому делу. Полиция также проверяет высказывания Щепихина на предмет экстремизма.