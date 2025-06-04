На Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего бизнесмена Арега Щепихина, который незадолго до этого опубликовал видео с оскорблениями в адрес мусульман, силой затащив его в черный Mercedes с мигалками. Позже злоумышленников задержали, а они предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии, их уже отпустили из отдела. При этом местонахождение Щепихина до сих пор неизвестно. Подробнее — в материале URA.RU.
Что произошло
На Ярославском вокзале несколько бородатых мужчин насильно затащили Арега Щепихина в здание вокзала, прошли с ним через рамки металлоискателя и вывели к черному автомобилю Mercedes с мигалками. Похищенный громко кричал о том, что его уводят не полицейские, и звал на помощь. Позже выяснилось, что перед инцидентом он выложил в своих соцсетях видео с оскорбительными высказываниями в адрес представителей народов Северного Кавказа и мусульман. В связи с произошедшим сотрудники ЛУ МВД России начали проверку.
Новые подробности похищения
Росгвардия
Mercedes с номерами АМР задержали в районе Киевского шоссе, но самого Щепихина в машине не оказалось. В ходе задержания похитители предъявили удостоверения сотрудников Росгвардии и заявили о том, что произошедшее — это не криминал, а оперативное мероприятие. Как сообщил telegram-канал Shot, у мужчин есть соответствующие документы и звания. Однако полиция пока не установила, были ли у них законные основания для задержания Щепихина. Кроме того, в Росгвардии на данный момент не могут подтвердить или опровергнуть информацию насчет удостоверений, передает телеканал «Звезда».
Похитителей привезли к вокзалу
Похитителей отпустили из отдела полиции после первоначальных допросов и вернули обратно к Ярославскому вокзалу. Их автомобиль припаркован рядом с площадью трех вокзалов. О местонахождении самого бизнесмена до сих пор ничего не известно, его телефон недоступен.
Кого похитили
Арег Щепихин родился 11 июля 1985 года, он живет в Химках. Мужчина активно использовал соцсети, где делился планами по созданию своей политической партии «Новый Русский Мир!». Кроме того, Щепихин называет себя предпринимателем и топ-менеджером и регулярно публикуются фото с известными личностями, среди которых актриса Анна Хилькевич и певица Люся Чеботина.
Недавно Агер Щепихин выложил видео с оскорблениями в адрес мусульман, Аллаха и Корана. Он неоднократно высказывал оскорбления чемпиону ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье. Мать Арега рассказала, что его негативное отношение к мусульманам и религии Ислам связано с событиями в Нагорном Карабахе. Она отметила, что была не в курсе активности сына в интернете и его резких высказываний.
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