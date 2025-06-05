Задержанные за похищение Арега Щепихина заявили, что не причинили ему вреда

05 июня 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

На допросе мужчины, похитившие блогера в Москве, заявили, что просто разговаривали Владимир Жабриков новость из сюжета Бизнесмена Щепихина схватили на Ярославском вокзале в Москве Шестеро мужчин, задержанных по делу о похищении бизнес-коуча Арега Щепихина в Москве, заявили, что «не тронули его и пальцем». Во время допроса мужчины рассказали, что задачу по задержанию Арега они получили от вышестоящего руководства. Новость по теме Похищенный бизнесмен Щепихин не выходит на связь больше 12 часов: новые подробности дела. Видео «Пальцем не тронули!» — сообщил один из задержанных. Его слова передает telegram-канал Baza. Они утверждают, что после недолгого разговора отпустили Щепихина в кафе, где их самих вскоре задержала полиция. Мужчины настаивают, что не наносили бизнес-коучу телесных повреждений, так как ждали дальнейших указаний от руководства, которые, так и не поступили. На задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». В то же время в отношении самого Щепихина начато расследование по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По данным канала, заявление на него подал заместитель кадия Ахматовского района Грозного Асланбек А. На Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего бизнесмена Арега Щепихина, который незадолго до этого опубликовал видео с оскорблениями в адрес мусульман, силой затащив его в черный Mercedes с мигалками. Позже злоумышленников задержали, а они предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии, их уже отпустили из отдела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестеро мужчин, задержанных по делу о похищении бизнес-коуча Арега Щепихина в Москве, заявили, что «не тронули его и пальцем». Во время допроса мужчины рассказали, что задачу по задержанию Арега они получили от вышестоящего руководства. «Пальцем не тронули!» — сообщил один из задержанных. Его слова передает telegram-канал Baza. Они утверждают, что после недолгого разговора отпустили Щепихина в кафе, где их самих вскоре задержала полиция. Мужчины настаивают, что не наносили бизнес-коучу телесных повреждений, так как ждали дальнейших указаний от руководства, которые, так и не поступили. На задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». В то же время в отношении самого Щепихина начато расследование по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По данным канала, заявление на него подал заместитель кадия Ахматовского района Грозного Асланбек А. На Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего бизнесмена Арега Щепихина, который незадолго до этого опубликовал видео с оскорблениями в адрес мусульман, силой затащив его в черный Mercedes с мигалками. Позже злоумышленников задержали, а они предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии, их уже отпустили из отдела.