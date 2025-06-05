Задержанные за похищение Арега Щепихина заявили, что не причинили ему вреда

Шестеро мужчин, задержанных по делу о похищении бизнес-коуча Арега Щепихина в Москве, заявили, что «не тронули его и пальцем». Во время допроса мужчины рассказали, что задачу по задержанию Арега они получили от вышестоящего руководства.
«Пальцем не тронули!» — сообщил один из задержанных. Его слова передает telegram-канал Baza. Они утверждают, что после недолгого разговора отпустили Щепихина в кафе, где их самих вскоре задержала полиция. Мужчины настаивают, что не наносили бизнес-коучу телесных повреждений, так как ждали дальнейших указаний от руководства, которые, так и не поступили.
На задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». В то же время в отношении самого Щепихина начато расследование по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По данным канала, заявление на него подал заместитель кадия Ахматовского района Грозного Асланбек А.
На Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего бизнесмена Арега Щепихина, который незадолго до этого опубликовал видео с оскорблениями в адрес мусульман, силой затащив его в черный Mercedes с мигалками. Позже злоумышленников задержали, а они предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии, их уже отпустили из отдела.
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