В европейской стране не поддержали новые санкции против РФ

Парламент Словакии принял резолюцию против санкций в отношении России
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Большинство депутатов Словакии проголосовали против новых санкции относительно РФ
Большинство депутатов Словакии проголосовали против новых санкции относительно РФ
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Парламент Словакии принял резолюцию, отвергающую санкции против России. Как сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши, в голосовании приняли участие 76 депутатов, из которых 51 поддержал инициативу, один высказался против, а 23 воздержались.

«Присутствовали 76 депутатов, 51 — „за“, один — „против“, 23 — „воздержались“. Это предложение одобрено», — сообщил Раши, цитирует РИА Новости. Поддержка резолюции стала результатом активной работы словацких граждан, которые в начале мая передали в канцелярию президента страны петицию о проведении референдума с целью отмены рестрикций в отношении России.

Лидер движения возрождения Роберт Швец отметил, что им удалось собрать 395 401 подпись, что превышает необходимую для проведения референдума отметку в 350 тысяч. Авторы петиции предложили задать участникам референдума вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?». Поддержка парламента может означать изменение в общественном мнении по вопросу санкций и дальнейшие шаги в сторону реализации этой инициативы.

Страны Евросоюза не смогут согласовать решительные меры в новом пакете ограничений для России. 17-й пакет санкций, названный «особо жестким», на деле оказался минимальным компромиссом. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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Парламент Словакии принял резолюцию, отвергающую санкции против России. Как сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши, в голосовании приняли участие 76 депутатов, из которых 51 поддержал инициативу, один высказался против, а 23 воздержались. «Присутствовали 76 депутатов, 51 — „за“, один — „против“, 23 — „воздержались“. Это предложение одобрено», — сообщил Раши, цитирует РИА Новости. Поддержка резолюции стала результатом активной работы словацких граждан, которые в начале мая передали в канцелярию президента страны петицию о проведении референдума с целью отмены рестрикций в отношении России. Лидер движения возрождения Роберт Швец отметил, что им удалось собрать 395 401 подпись, что превышает необходимую для проведения референдума отметку в 350 тысяч. Авторы петиции предложили задать участникам референдума вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?». Поддержка парламента может означать изменение в общественном мнении по вопросу санкций и дальнейшие шаги в сторону реализации этой инициативы. Страны Евросоюза не смогут согласовать решительные меры в новом пакете ограничений для России. 17-й пакет санкций, названный «особо жестким», на деле оказался минимальным компромиссом. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
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