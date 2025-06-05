Огромная очередь людей выстроилась на Красной площади

05 июня 2025 в 17:28 Размер текста - 17 +

У Мавзолея Ленина из-за реставрации выстроилась большая очередь Екатерина Сычкова На Красной площади в Москве у Мавзолея Ленина образовалась огромная очередь из желающих посетить комплекс перед его закрытием на реставрацию. Об этом сообщают очевидцы. «Огромная очередь выстроилась у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве на фоне новостей о реставрации комплекса», — передает «Известия». Туристы и местные жители пытаются попасть туда перед началом реставрации. Мавзолей Ленина будет закрыт на ремонтные работы в ближайший месяц, а реставрация продлится до июня 2027 года. Последний раз комплекс закрывали для реставрации осенью 2012 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Красной площади в Москве у Мавзолея Ленина образовалась огромная очередь из желающих посетить комплекс перед его закрытием на реставрацию. Об этом сообщают очевидцы. «Огромная очередь выстроилась у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве на фоне новостей о реставрации комплекса», — передает «Известия». Туристы и местные жители пытаются попасть туда перед началом реставрации. Мавзолей Ленина будет закрыт на ремонтные работы в ближайший месяц, а реставрация продлится до июня 2027 года. Последний раз комплекс закрывали для реставрации осенью 2012 года.