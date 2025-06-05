Огромная очередь людей выстроилась на Красной площади

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У Мавзолея Ленина из-за реставрации выстроилась большая очередь
У Мавзолея Ленина из-за реставрации выстроилась большая очередь

На Красной площади в Москве у Мавзолея Ленина образовалась огромная очередь из желающих посетить комплекс перед его закрытием на реставрацию. Об этом сообщают очевидцы.

«Огромная очередь выстроилась у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве на фоне новостей о реставрации комплекса», — передает «Известия». Туристы и местные жители пытаются попасть туда перед началом реставрации.

Мавзолей Ленина будет закрыт на ремонтные работы в ближайший месяц, а реставрация продлится до июня 2027 года. Последний раз комплекс закрывали для реставрации осенью 2012 года.

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На Красной площади в Москве у Мавзолея Ленина образовалась огромная очередь из желающих посетить комплекс перед его закрытием на реставрацию. Об этом сообщают очевидцы. «Огромная очередь выстроилась у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве на фоне новостей о реставрации комплекса», — передает «Известия». Туристы и местные жители пытаются попасть туда перед началом реставрации. Мавзолей Ленина будет закрыт на ремонтные работы в ближайший месяц, а реставрация продлится до июня 2027 года. Последний раз комплекс закрывали для реставрации осенью 2012 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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