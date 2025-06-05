В Перми приступили к новому этапу ремонта УДС «Молот»

Там обновят пространство арены, проведут огнезащиту Сергей Русанов © URA.RU

В пермском универсальном дворце спорта (УДС) «Молот» начался очередной этап капремонта. В рамках него обновят общественные локации и саму арену.

«Подрядчики на данный момент выполняют огнезащиту металлоконструкций здания. Кроме того, им предстоит провести ремонт периметра арены. В частности, заменить покрытие трибун, ограждения между секторами и инженерные коммуникации. Также потребуется укладка нового резинового покрытия в зоне прохода хоккейных команд. Исполнителям также нужно выполнить устройство противодымной вентиляции», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Работа ледового поля пока приостановлена. Причина — сезонные работы по его обслуживанию. Однако сам УДС продолжает работать и вести спортивно-оздоровительную деятельность.

Ранее на объекте стартовали внутренние работы. Они также проводятся в рамках масштабного обновления дворца спорта. До этого в здании ремонт не делали более трех десятков лет. Обновление началось с переходом «Молота» в собственность Пермского края. УДС сейчас находится под управлением АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Два года назад состоялись работы по обновлению внешнего вида здания. В том числе, починили кровлю, обновили входные группы, остекление, благоустроили территорию.

Ранее URA.RU писало о том, что универсальный дворец спорта — это крупнейшая спортивная арена Пермского края. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма».