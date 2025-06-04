Аренда квартир значительно подешевела в Екатеринбурге

С начала года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 10,8%. Предложение съемного жилья выросло на 1,7%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды».
«С начала года медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 34 тысяч рублей по итогам мая 2025 года», — говорится в пресс-релизе. Уточняется, что за месяц цена снизилась на 3,3%.
По данным аналитиков, полностью готовые квартиры-студии сдаются от 15 до 69 тысяч рублей. «Однушки» сдают от 18 до 135 тысяч рублей, а двухкомнатные квартиры — от 22 до 190 тысяч рублей. В мае предложение арендного жилья выросло на 1,3%.
«Небольшое снижение цены в начале весны связано с длинными майскими выходными и приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен. При этом часть собственников жилья массового сегмента в летний период может идти на снижение цены сдачи, чтобы быстрее найти жильцов», — прокомментировал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Эксперт отметил, что май, июнь и первая половина июля считаются одними из самых комфортных месяцев для поиска съемной квартиры. За счет низкой сезонной активности ниже и конкуренция на рынке.
Аналогичное мнение в разговоре с URA.RU озвучивал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, если есть необходимость в долгосрочной аренде за небольшие деньги, лучше заключать договор в ближайшее время, чтобы закрепить сумму.
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