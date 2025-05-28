Снимать лучше сейчас: как летом изменится рынок аренды жилья в Екатеринбурге

На рынке арендных квартир в Екатеринбурге не наблюдается дефицита лотов
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Цены на аренду растут в связи с сезонным спросом
Цены на аренду растут в связи с сезонным спросом Фото:

В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир могут вырасти уже в середине лета. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. 

«К середине лета спрос на аренду растет из-за студентов. Это сезонное явление, которое иногда становится заметнее раньше, иногда чуть позже. К концу лета и ассортимент становится меньше, соответственно, сокращается спектр возможностей у собственников диктовать условия», — отметил Хорьков. 

Он также уточнил, что дефицита объектов на рынке нет. Ассортимент лотов довольно широкий, однако приведет ли это к росту цен можно будет точно сказать к концу лета. 

«Если человек не привязан к началу сентября, как студент, то целесообразно не откладывать вопрос [аренды] на конец лета. Например, в начале летнего сезона, принять решение об аренде квартиры и зафиксировать арендную плату на ближайший год, договориться об этом собственником», — подытожил Хорьков.  

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В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир могут вырасти уже в середине лета. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.  «К середине лета спрос на аренду растет из-за студентов. Это сезонное явление, которое иногда становится заметнее раньше, иногда чуть позже. К концу лета и ассортимент становится меньше, соответственно, сокращается спектр возможностей у собственников диктовать условия», — отметил Хорьков.  Он также уточнил, что дефицита объектов на рынке нет. Ассортимент лотов довольно широкий, однако приведет ли это к росту цен можно будет точно сказать к концу лета.  «Если человек не привязан к началу сентября, как студент, то целесообразно не откладывать вопрос [аренды] на конец лета. Например, в начале летнего сезона, принять решение об аренде квартиры и зафиксировать арендную плату на ближайший год, договориться об этом собственником», — подытожил Хорьков.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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