Снимать лучше сейчас: как летом изменится рынок аренды жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир могут вырасти уже в середине лета. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«К середине лета спрос на аренду растет из-за студентов. Это сезонное явление, которое иногда становится заметнее раньше, иногда чуть позже. К концу лета и ассортимент становится меньше, соответственно, сокращается спектр возможностей у собственников диктовать условия», — отметил Хорьков.
Он также уточнил, что дефицита объектов на рынке нет. Ассортимент лотов довольно широкий, однако приведет ли это к росту цен можно будет точно сказать к концу лета.
«Если человек не привязан к началу сентября, как студент, то целесообразно не откладывать вопрос [аренды] на конец лета. Например, в начале летнего сезона, принять решение об аренде квартиры и зафиксировать арендную плату на ближайший год, договориться об этом собственником», — подытожил Хорьков.
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