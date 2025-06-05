Французы массово скачивают VPN-сервисы, чтобы смотреть порнографию

После прекращения работы сайтов компании Aylo, включая Pornhub, Redtube и YouPorn, во Франции резко вырос спрос на VPN-сервисы, позволяющие обходить географические ограничения. Об этом сообщает Politico.
«Число регистраций VPN резко возросло после ухода Pornhub из Франции», — говорится в тексте издания. Aylo заблокировала доступ к своим платформам для французских пользователей в среду в знак протеста против новых мер по проверке возраста, направленных на защиту несовершеннолетних. В течение получаса после блокировки число регистраций в ProtonVPN выросло на 1000%, что превышает показатели во время попыток США запретить TikTok, отмечает провайдер в посте на X.
Представитель NordVPN сообщил о 170-процентном росте использования их сервиса, подчеркнув, что подобные всплески наблюдаются везде, где ограничиваются цифровые свободы. По данным Top10VPN, спрос на VPN-сервисы 4 июня увеличился на 334% по сравнению со средним показателем за предыдущие 28 дней. Франция, второй по величине источник трафика для Pornhub в 2024 году после США, столкнулась с ужесточением требований: с 7 июня все сайты для взрослых обязаны внедрить проверку возраста. Aylo считает, что эти меры неэффективны и угрожают конфиденциальности, настаивая на возрастной верификации на уровне устройств.
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