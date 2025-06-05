Белые маринованные грибы из ХМАО получили призы национального конкурса

Белые грибы из ХМАО покорили жюри национального конкурса
Югра покорила Национальный органический конкурс продукцией местного производителя. Белые маринованные грибы получили призы сразу в двух номинациях.
«На Народной ярмарке в Москве прошло награждение победителей Национального органического конкурса, где автономный округ завоевал призы в двух номинациях: „Регион-лидер по поддержке органического производства“ и „Новый органический продукт для переработчиков“ — грибы белые маринованные, ИП Клищенко О.А», — сообщает Фонд развития Югры.
Сертификат «Органик» в ХМАО уже получили 11 производителей на 116 видов продукции. В этом году еще две компании планируют пройти добровольную сертификацию.
«Развитие органического производства в Югре — это не просто тренд, а наша стратегическая цель. Мы очень рады, что у нас продолжает развиваться органическое направление, и мы представляем все большее количество продукции», — подчеркнула заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Покачей Ольга Клищенко стала первым в России производителем органических чипсов из ягеля и маринованных грибов. Продукция получила официальный статус «органик».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!