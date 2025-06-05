От пыльцы и укусов комаров: как спасти животных от аллергии летом

Аллергия летом — распространенная проблема не только для людей, но и для домашних питомцев. Кошки и собаки нередко сталкиваются с гиперчувствительностью к компонентам корма, пыльце, бытовой химии и другим факторам. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как распознать аллергическую реакцию, почему она возникает летом и как помочь питомцу — в материале URA.RU.
Почему у животных возникает аллергия
Аллергия — нетипичная реакция на безвредные явления. Иммунная система кошек и собак ошибочно атакует безопасные элементы, воспринимая их как угрозу. По словам Михаила Шелякова, особенно подвержены аллергии молодые питомцы.
«Опасность аллергии выше, потому что молодой организм еще не привык еще к триггерам. Кошечка или собачка в первый год жизни и в первый выезд на дачу, например. А тут у нас на даче цветение, там, может быть, какие-то химикаты, или какие-то добрые соседи чем-то угостят. Опять же, молодые животные более любопытны», — рассказывает ветеринар.
Он также отметил, что к провоцирующим аллергическую реакцию факторам относят ослабление иммунитета после болезней или стрессов и генетическую склонность, которая есть у пород с чувствительной кожей. В этом списке также находятся хронические патологии (диабет или гормональные сбои), паразитарные инвазии (гельминты, блохи), а также индивидуальные особенности метаболизма.
От чего аллергические реакций у животных летом
Среди домашних питомцев наиболее распространенными причинами аллергических реакций летом являются укусы насекомых и, в первую очередь, комаров, отмечает эксперт.
Однако существует и множество иных веществ, провоцирующих реакцию. Реакция на пыльцу растений тоже может проявиться у самых разных животных, в том числе у кошек и собак. Из наиболее привычных аллергенов: взвешенные в воздухе частицы пыльцы и тополиный пух.
Спектр потенциальных аллергенов обширен:
- Бытовые: чистящие средства, синтетические ткани, наполнители для лотков, дезодоранты, духи.
- Пищевые: белки (курица, говядина), злаки, искусственные добавки в кормах.
- Инсектные: слюна блох, клещей, комаров.
- Природные: пыльца, плесень, сок ядовитых растений.
- Лекарственные: антибиотики, вакцины, витаминные комплексы.
- Эпидермальные: шерсть других животных, перья.
Как проявляется аллергия у животных
Хотя проявления аллергии у животных во многом похожи, существуют специфические признаки, помогающие определить ее тип.
Пищевая непереносимость обычно сопровождается расстройствами пищеварения: диареей или запором. Характерным маркером становятся обширные кожные реакции — от крапивницы до появления темных пятен в паху и подмышечных впадинах.
По рекомендации ветеринара, необходимо тщательно следить за поведением питомца после подбора нового корма:
«Хорошо, если нет немедленной реакции организма на аллергены, после этого стоит ждать отсроченную, обычно она в течение двух недель проявляется. Две недели прошло, значит, мы считаем, что корм нам подошел. Но есть еще более отсроченные виды аллергии. Они через год могут появиться, путем накопления аллергобелка и корм перестанет подходить. Вот такое разнообразие».
Реакция на укусы паразитов (инсектная) проявляется резким изменением поведения: питомец проявляет беспокойство, постоянно вылизывает или расчёсывает конкретные участки тела. В зоне поражения четко видны следы укусов (покраснения, припухлости), тогда как работа ЖКТ остается в норме.
Аллергены окружающей среды (пыльца, плесень, пыль) и контактные раздражители (наполнители, шампуни) чаще провоцируют хроническое воспаление кожи. Эпидермис теряет влагу, покрывается чешуйками, а из-за постоянного зуда появляются участки облысения.
При вдыхании аллергенов присоединяются респираторные симптомы: чихание, прозрачные выделения из носа, отек конъюнктивы с покраснением век. В тяжелых случаях может развиться бронхоспазм.
Также достаточным аллергеном для кошек являются различные виды дезодорантов, освежителей воздуха и т.д. Поскольку чаще всего в перечисленных химических соединениях находятся цитрусовые масла. Для человека цитрусовый вкус освежающий и приятный. Но, как известно, кошки ненавидят лимоны и апельсины.
«Может быть такое, что мы побрызгались перед зеркалом дезодорантом. Мало того, что просто взвешенная пыль в воздухе появилась аллергенная, так еще и капельки упали на пол. Кошка походила, потом облизала лапы. Спустя время у нее раздуло морду или потекли глаза. Мы ищем аллерген, а аллерген это мы с вами, со своими химическими пшикалками», — поделился ветеринар Михаил Шеляков.
Тревожные симптомы
- Зуд, приводящий к расчесам и проплешинам.
- Покраснение кожи, сыпь, шелушение.
- Отеки морды, век, ушей.
- Чихание, кашель, хрипы.
- Рвота или жидкий стул (чаще при пищевой форме).
- Апатия или агрессия из-за дискомфорта.
Угрожающие жизни состояния животных при аллергии
Отек Квинке — состояние, характеризующееся стремительным развитием подкожного отека в области морды и шеи. У животного наблюдается:
- Асимметричное увеличение губ, век и языка;
- Стридор (свистящее дыхание) из-за сужения гортанного просвета;
- Цианоз слизистых как признак гипоксии;
- Паника или заторможенность.
Анафилаксия — системный ответ организма на аллерген, сопровождающийся массивным выбросом медиаторов воспаления. Ключевые проявления:
- Резкая гипотензия (снижение АД ниже 90/60 мм рт.ст.);
- Тахикардия (ЧСС > 180 уд/мин у собак);
- Бронхоспазм с хрипами;
- Отек слизистых ЖКТ, провоцирующий рвоту или диарею;
- Судороги или кома при церебральной гипоксии.
«Аллергия может быть от чего угодно, и она бывает нескольких типов. Бывает немедленная, замедленная. Самая опасная, конечно, это немедленный анафилактический шок. То есть, когда просто все раздувает, и это смертельно опасно. Например, анафилактический шок от укуса пчелы в шею», — подчеркнул ветеринар.
Как определить вид аллергии у питомца
Выявить аллерген сложно из-за схожести симптомов. Ветеринары действуют методом исключения:
- Назначают элиминационную диету (гидролизатные корма) на 8–12 недель;
- Проводят антипаразитарную обработку;
- Рекомендуют вести дневник наблюдений, фиксируя контакты питомца с потенциальными триггерами;
- Используют внутрикожные тесты (редко, из-за высокой стоимости и ограниченной доступности).
Профилактика и лечение аллергии у кошек и собак
Лечение аллергии у питомцев базируется на общем принципе: устранение контакта с аллергеном и купирование симптомов. Для снижения риска аллергических реакций у питомцев важно внедрять комплекс превентивных стратегий:
Оптимизация среды обитания
- Еженедельная влажная уборка с использованием НЕРА-фильтров в пылесосах для улавливания микрочастиц.
- Замена текстильных ковров на гипоаллергенные покрытия (керамическая плитка, пробка) и отказ от мягких игрушек в пользу резиновых или силиконовых аналогов.
- Установка очистителей воздуха с УФ-лампами для нейтрализации пыльцы и спор плесени.
Гигиенический уход
- Купание с pH-нейтральными шампунями на основе коллоидной овсянки или алоэ вера каждые 10–14 дней;
- Обработка лап после прогулок антисептическими салфетками для удаления уличных аллергенов;
- Использование противоблошиных ошейников с маслом нима для профилактики инсектной аллергии.
Диетологический контроль
- Введение в рацион омега-3 добавок (рыбий жир, льняное масло) для укрепления кожного барьера;
- Введение моно-диеты с исключением потенциальных провокаторов (курица, пшеница, соя, томаты и копчености);
- Постепенный переход на гидролизованные корма, где белки расщеплены до неаллергенных пептидов;
- Ведение пищевого дневника с фиксацией реакции на новые продукты.
- Применение пробиотиков для поддержки микробиоты кишечника, что снижает риск пищевой сенсибилизации.
Медицинский мониторинг
- Плановые осмотры у ветеринарного дерматолога каждые 6 месяцев с проведением аллергопроб;
- Ведение симптоматического дневника с фиксацией сезонных обострений, реакции на новые корма или средства ухода;
- Индивидуальный подбор местных мазей с цинком для регенерации кожи антигистаминных препаратов (например, дезлоратадин в дозировке 0,1 мг/кг) с коррекцией схемы приема по результатам биохимии крови.
Михаил Шеляков отметил, что самодиагностика опасна. Например, зуд может быть вызван не аллергией, а грибковой инфекцией. Только ветеринарный врач подберет корректную схему лечения после анализов — соскобы, биохимия крови, сообщил эксперт.
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