От пыльцы и укусов комаров: как спасти животных от аллергии летом

Ветеринар Шеляков: летом у кошек и собак часто бывает аллергия на укусы комаров
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Домашние питомцы, как и люди, могут страдать многими видами аллергии
Домашние питомцы, как и люди, могут страдать многими видами аллергии Фото:

Аллергия летом — распространенная проблема не только для людей, но и для домашних питомцев. Кошки и собаки нередко сталкиваются с гиперчувствительностью к компонентам корма, пыльце, бытовой химии и другим факторам. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как распознать аллергическую реакцию, почему она возникает летом и как помочь питомцу — в материале URA.RU.

Почему у животных возникает аллергия

Аллергия — нетипичная реакция на безвредные явления. Иммунная система кошек и собак ошибочно атакует безопасные элементы, воспринимая их как угрозу. По словам Михаила Шелякова, особенно подвержены аллергии молодые питомцы. 

«Опасность аллергии выше, потому что молодой организм еще не привык еще к триггерам. Кошечка или собачка в первый год жизни и в первый выезд на дачу, например. А тут у нас на даче цветение, там, может быть, какие-то химикаты, или какие-то добрые соседи чем-то угостят. Опять же, молодые животные более любопытны», — рассказывает ветеринар. 

Он также отметил, что к  провоцирующим аллергическую реакцию факторам относят ослабление иммунитета после болезней или стрессов и генетическую склонность, которая есть у пород с чувствительной кожей. В этом списке также находятся хронические патологии (диабет или гормональные сбои), паразитарные инвазии (гельминты, блохи), а также индивидуальные особенности метаболизма.

От чего аллергические реакций у животных летом

Самой распространенной причиной аллергии у питомцев являются — комары
Самой распространенной причиной аллергии у питомцев являются — комары
Фото:

Среди домашних питомцев наиболее распространенными причинами аллергических реакций летом являются укусы насекомых и, в первую очередь, комаров, отмечает эксперт.

Однако существует и множество иных веществ, провоцирующих реакцию. Реакция на пыльцу растений тоже может проявиться у самых разных животных, в том числе у кошек и собак. Из наиболее привычных аллергенов: взвешенные в воздухе частицы пыльцы и тополиный пух.

Спектр потенциальных аллергенов обширен:

  1. Бытовые: чистящие средства, синтетические ткани, наполнители для лотков, дезодоранты, духи.
  2. Пищевые: белки (курица, говядина), злаки, искусственные добавки в кормах.
  3. Инсектные: слюна блох, клещей, комаров.
  4. Природные: пыльца, плесень, сок ядовитых растений.
  5. Лекарственные: антибиотики, вакцины, витаминные комплексы.
  6. Эпидермальные: шерсть других животных, перья.

Как проявляется аллергия у животных

Хотя проявления аллергии у животных во многом похожи, существуют специфические признаки, помогающие определить ее тип.

За молодыми питомцами наблюдать нужно особо тщательно
За молодыми питомцами наблюдать нужно особо тщательно
Фото:

Пищевая непереносимость обычно сопровождается расстройствами пищеварения: диареей или запором. Характерным маркером становятся обширные кожные реакции — от крапивницы до появления темных пятен в паху и подмышечных впадинах.

По рекомендации ветеринара, необходимо тщательно следить за поведением питомца после подбора нового корма:

 «Хорошо, если нет немедленной реакции организма на аллергены, после этого стоит ждать отсроченную, обычно она в течение двух недель проявляется. Две недели прошло, значит, мы считаем, что корм нам подошел. Но есть еще более отсроченные виды аллергии. Они через год могут появиться, путем накопления аллергобелка и корм перестанет подходить. Вот такое разнообразие».

Реакция на укусы паразитов (инсектная) проявляется резким изменением поведения: питомец проявляет беспокойство, постоянно вылизывает или расчёсывает конкретные участки тела. В зоне поражения четко видны следы укусов (покраснения, припухлости), тогда как работа ЖКТ остается в норме.

Кошки не переносят цитрусовые ароматы, которые используются в дезодорантах
Кошки не переносят цитрусовые ароматы, которые используются в дезодорантах
Фото:

Аллергены окружающей среды (пыльца, плесень, пыль) и контактные раздражители (наполнители, шампуни) чаще провоцируют хроническое воспаление кожи. Эпидермис теряет влагу, покрывается чешуйками, а из-за постоянного зуда появляются участки облысения.

При вдыхании аллергенов присоединяются респираторные симптомы: чихание, прозрачные выделения из носа, отек конъюнктивы с покраснением век. В тяжелых случаях может развиться бронхоспазм.

Также достаточным аллергеном для кошек являются различные виды дезодорантов, освежителей воздуха и т.д. Поскольку чаще всего в перечисленных химических соединениях находятся цитрусовые масла. Для человека цитрусовый вкус освежающий и приятный. Но, как известно, кошки ненавидят лимоны и апельсины.

«Может быть такое, что мы побрызгались перед зеркалом дезодорантом. Мало того, что просто взвешенная пыль в воздухе появилась аллергенная, так еще и капельки упали на пол. Кошка походила, потом облизала лапы. Спустя время у нее раздуло морду или потекли глаза. Мы ищем аллерген, а аллерген это мы с вами, со своими химическими пшикалками», — поделился ветеринар Михаил Шеляков.

Тревожные симптомы

  • Зуд, приводящий к расчесам и проплешинам.
  • Покраснение кожи, сыпь, шелушение.
  • Отеки морды, век, ушей.
  • Чихание, кашель, хрипы.
  • Рвота или жидкий стул (чаще при пищевой форме).
  • Апатия или агрессия из-за дискомфорта.

Угрожающие жизни состояния животных при аллергии

Отек Квинке — состояние, характеризующееся стремительным развитием подкожного отека в области морды и шеи. У животного наблюдается:

  • Асимметричное увеличение губ, век и языка;
  • Стридор (свистящее дыхание) из-за сужения гортанного просвета;
  • Цианоз слизистых как признак гипоксии;
  • Паника или заторможенность.

Анафилаксия — системный ответ организма на аллерген, сопровождающийся массивным выбросом медиаторов воспаления. Ключевые проявления:

  • Резкая гипотензия (снижение АД ниже 90/60 мм рт.ст.);
  • Тахикардия (ЧСС > 180 уд/мин у собак);
  • Бронхоспазм с хрипами;
  • Отек слизистых ЖКТ, провоцирующий рвоту или диарею;
  • Судороги или кома при церебральной гипоксии.
«Аллергия может быть от чего угодно, и она бывает нескольких типов. Бывает немедленная, замедленная. Самая опасная, конечно, это немедленный анафилактический шок. То есть, когда просто все раздувает, и это смертельно опасно. Например, анафилактический шок от укуса пчелы в шею», — подчеркнул ветеринар.

Как определить вид аллергии у питомца

Выявить аллерген сложно из-за схожести симптомов. Ветеринары действуют методом исключения:

  1. Назначают элиминационную диету (гидролизатные корма) на 8–12 недель;
  2. Проводят антипаразитарную обработку;
  3. Рекомендуют вести дневник наблюдений, фиксируя контакты питомца с потенциальными триггерами;
  4. Используют внутрикожные тесты (редко, из-за высокой стоимости и ограниченной доступности).

Профилактика и лечение аллергии у кошек и собак

Аллергия у питомцев может не сразу проявить себя
Аллергия у питомцев может не сразу проявить себя
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Лечение аллергии у питомцев базируется на общем принципе: устранение контакта с аллергеном и купирование симптомов. Для снижения риска аллергических реакций у питомцев важно внедрять комплекс превентивных стратегий:

Оптимизация среды обитания

  • Еженедельная влажная уборка с использованием НЕРА-фильтров в пылесосах для улавливания микрочастиц.
  • Замена текстильных ковров на гипоаллергенные покрытия (керамическая плитка, пробка) и отказ от мягких игрушек в пользу резиновых или силиконовых аналогов.
  • Установка очистителей воздуха с УФ-лампами для нейтрализации пыльцы и спор плесени.

Гигиенический уход

  • Купание с pH-нейтральными шампунями на основе коллоидной овсянки или алоэ вера каждые 10–14 дней;
  • Обработка лап после прогулок антисептическими салфетками для удаления уличных аллергенов;
  • Использование противоблошиных ошейников с маслом нима для профилактики инсектной аллергии.

Диетологический контроль

  • Введение в рацион омега-3 добавок (рыбий жир, льняное масло) для укрепления кожного барьера;
  • Введение моно-диеты с исключением потенциальных провокаторов (курица, пшеница, соя, томаты и копчености);
  • Постепенный переход на гидролизованные корма, где белки расщеплены до неаллергенных пептидов;
  • Ведение пищевого дневника с фиксацией реакции на новые продукты.
  • Применение пробиотиков для поддержки микробиоты кишечника, что снижает риск пищевой сенсибилизации.

Медицинский мониторинг

  • Плановые осмотры у ветеринарного дерматолога каждые 6 месяцев с проведением аллергопроб;
  • Ведение симптоматического дневника с фиксацией сезонных обострений, реакции на новые корма или средства ухода;
  • Индивидуальный подбор местных мазей с цинком для регенерации кожи антигистаминных препаратов (например, дезлоратадин в дозировке 0,1 мг/кг) с коррекцией схемы приема по результатам биохимии крови.

Михаил Шеляков отметил, что самодиагностика опасна. Например, зуд может быть вызван не аллергией, а грибковой инфекцией. Только ветеринарный врач подберет корректную схему лечения после анализов — соскобы, биохимия крови, сообщил эксперт.

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Аллергия летом — распространенная проблема не только для людей, но и для домашних питомцев. Кошки и собаки нередко сталкиваются с гиперчувствительностью к компонентам корма, пыльце, бытовой химии и другим факторам. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как распознать аллергическую реакцию, почему она возникает летом и как помочь питомцу — в материале URA.RU. Почему у животных возникает аллергия Аллергия — нетипичная реакция на безвредные явления. Иммунная система кошек и собак ошибочно атакует безопасные элементы, воспринимая их как угрозу. По словам Михаила Шелякова, особенно подвержены аллергии молодые питомцы.  «Опасность аллергии выше, потому что молодой организм еще не привык еще к триггерам. Кошечка или собачка в первый год жизни и в первый выезд на дачу, например. А тут у нас на даче цветение, там, может быть, какие-то химикаты, или какие-то добрые соседи чем-то угостят. Опять же, молодые животные более любопытны», — рассказывает ветеринар.  Он также отметил, что к  провоцирующим аллергическую реакцию факторам относят ослабление иммунитета после болезней или стрессов и генетическую склонность, которая есть у пород с чувствительной кожей. В этом списке также находятся хронические патологии (диабет или гормональные сбои), паразитарные инвазии (гельминты, блохи), а также индивидуальные особенности метаболизма. От чего аллергические реакций у животных летом Среди домашних питомцев наиболее распространенными причинами аллергических реакций летом являются укусы насекомых и, в первую очередь, комаров, отмечает эксперт. Однако существует и множество иных веществ, провоцирующих реакцию. Реакция на пыльцу растений тоже может проявиться у самых разных животных, в том числе у кошек и собак. Из наиболее привычных аллергенов: взвешенные в воздухе частицы пыльцы и тополиный пух. Спектр потенциальных аллергенов обширен: Как проявляется аллергия у животных Хотя проявления аллергии у животных во многом похожи, существуют специфические признаки, помогающие определить ее тип. Пищевая непереносимость обычно сопровождается расстройствами пищеварения: диареей или запором. Характерным маркером становятся обширные кожные реакции — от крапивницы до появления темных пятен в паху и подмышечных впадинах. По рекомендации ветеринара, необходимо тщательно следить за поведением питомца после подбора нового корма: Реакция на укусы паразитов (инсектная) проявляется резким изменением поведения: питомец проявляет беспокойство, постоянно вылизывает или расчёсывает конкретные участки тела. В зоне поражения четко видны следы укусов (покраснения, припухлости), тогда как работа ЖКТ остается в норме. Аллергены окружающей среды (пыльца, плесень, пыль) и контактные раздражители (наполнители, шампуни) чаще провоцируют хроническое воспаление кожи. Эпидермис теряет влагу, покрывается чешуйками, а из-за постоянного зуда появляются участки облысения. При вдыхании аллергенов присоединяются респираторные симптомы: чихание, прозрачные выделения из носа, отек конъюнктивы с покраснением век. В тяжелых случаях может развиться бронхоспазм. Также достаточным аллергеном  для кошек являются различные виды дезодорантов, освежителей воздуха и т.д. Поскольку чаще всего в перечисленных химических соединениях находятся  цитрусовые масла. Для человека цитрусовый вкус освежающий и приятный. Но, как известно, кошки ненавидят лимоны и апельсины. Тревожные симптомы Угрожающие жизни состояния животных при аллергии Отек Квинке — состояние, характеризующееся стремительным развитием подкожного отека в области морды и шеи. У животного наблюдается: Анафилаксия — системный ответ организма на аллерген, сопровождающийся массивным выбросом медиаторов воспаления. Ключевые проявления: Как определить вид аллергии у питомца Выявить аллерген сложно из-за схожести симптомов. Ветеринары действуют методом исключения: Профилактика и лечение аллергии у кошек и собак Лечение аллергии у питомцев базируется на общем принципе: устранение контакта с аллергеном и купирование симптомов. Для снижения риска аллергических реакций у питомцев важно внедрять комплекс превентивных стратегий: Оптимизация среды обитания Гигиенический уход Диетологический контроль Медицинский мониторинг Михаил Шеляков отметил, что самодиагностика опасна. Например, зуд может быть вызван не аллергией, а грибковой инфекцией. Только ветеринарный врач подберет корректную схему лечения после анализов — соскобы, биохимия крови, сообщил эксперт.
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