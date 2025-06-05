Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира

05 июня 2025 в 19:13 Размер текста - 17 +

Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский купил квартиру класса «люкс» в самом высоком небоскребе мира — Бурдж-Халифа в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил новостной портал Alchourouk. «Президент Украины Владимир Зеленский купил роскошные апартаменты в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае в качестве подарка на день рождения своей матери Римме Зеленской», — говорится в сообщении портала. По данным издания, информация о покупке появилась в реестре недвижимости Дубая. Подробности сделки, включая стоимость и дату приобретения, не уточняются. Ранее сообщалось, что Зеленский стал владельцем виллы на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, который часто называют «островом миллиардеров». Стоимость сделки составила 17,8 миллиона евро. Как отмечается, договор купли-продажи был оформлен на имя Светланы Пищанской. По данным украинских изданий, Пищанская является давней знакомой Владимира Зеленского и входит в число его доверенных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский купил квартиру класса «люкс» в самом высоком небоскребе мира — Бурдж-Халифа в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил новостной портал Alchourouk. «Президент Украины Владимир Зеленский купил роскошные апартаменты в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае в качестве подарка на день рождения своей матери Римме Зеленской», — говорится в сообщении портала. По данным издания, информация о покупке появилась в реестре недвижимости Дубая. Подробности сделки, включая стоимость и дату приобретения, не уточняются. Ранее сообщалось, что Зеленский стал владельцем виллы на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, который часто называют «островом миллиардеров». Стоимость сделки составила 17,8 миллиона евро. Как отмечается, договор купли-продажи был оформлен на имя Светланы Пищанской. По данным украинских изданий, Пищанская является давней знакомой Владимира Зеленского и входит в число его доверенных лиц.