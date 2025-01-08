У Зеленского нашли виллу с подземным бункером на «острове миллиардеров»

Лидер Украины Владимир Зеленский приобрел виллу на карибском острове Сен-Бартелеми, известном как «остров миллиардеров». Сделка обошлась в 17,8 млн евро.
«Владимир Зеленский купил виллу на „острове миллиардеров“ за 17,8 млн евро», — сообщил «Царьград» со ссылкой на французские источники. Отмечается, что вилла украинским лидером была приобретена через оффшорную компанию Aldorante LTD, зарегистрированную на Кипре.
Документ о купле-продаже был подписан Светланой Пищанской. Как сообщают украинские СМИ, Пищанская — подруга детства Зеленского, а также, одна из его наиболее доверенных лиц.
Сообщается, что на территории приобретенной виллы уже начались строительные работы, включая создание подземного бункера. Ответственной за проведение работ выступает местная строительная компания Mancar.
Ранее Зеленский решил приостановить ряд международных договоров с Россией и Белоруссией. Так глава Украины подписал указ о выходе из двух договоров, касающихся вопросов госграницы, а 8 января внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия международных договоров в правоохранительной сфере. Какие еще соглашения были разорваны — в материале URA.RU.
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