Экспорт российской нефти просел на треть

Европейские санкции против 189 танкеров привели к сокращению экспорта российской нефти на 28,6% за последнюю неделю мая. Об этом говорится в данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
"Загрузка портов РФ российской нефтью с 26 мая по 1 июня снизилась на 28,6% неделя к неделе, до 352 тыс. тонн в сутки", — передает данные "Коммерсант". Наибольшее падение зафиксировано в балтийских портах — на 33,2%, до 154 тыс. тонн в сутки. В Новороссийске отгрузки сократились на 23%, до 42 тыс. тонн, в Козьмино — на 3,91%, до 123 тыс. тонн. При этом по итогам мая морской экспорт нефти вырос на 0,45% к апрелю, до 450 тыс. тонн в сутки.
Фрахтователи оперативно ищут замену судам, попавшим под санкции ЕС, благодаря большому числу перевозчиков, отметил старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов. По его словам, в июне экспорт не должен быть ниже майского уровня, особенно за счет стабильного спроса в Козьмино, где интерес к российской нефти ESPO проявляет Индия. Аналитик БКС Кирилл Бахтин добавил, что замена судов займет от нескольких недель до двух месяцев, а к июлю экспорт может вернуться к росту из-за летнего спроса на нефтепродукты и увеличения добычи ОПЕК+. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков указал, что часть танкеров продолжит работу после переоформления контрактов, несмотря на санкции, затронувшие также страховщиков и трейдеров.
Ранее Новый 17-й пакет санкций был введен против России включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами чужих государств, сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также под удар попали государства — торговые партнеры России.
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