05 июня 2025

Брянский аэропорт атаковали ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ нанесли удар по аэропорту в Брянске
ВСУ нанесли удар по аэропорту в Брянске Фото:

В районе аэропорта в Брянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стала атака Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ. 

«Сильный взрыв прозвучал в районе брянского аэропорта. Предварительно, причиной инцидента стала атака украинских военных. Официальные службы пока не комментируют ситуацию», — передает Mash в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается. 

Брянская область уже неоднократно становилась целью атак с использованием беспилотников: ранее, в результате подобных ударов, в городе были повреждены жилой дом и автомобили, а также фиксировались попытки массированных атак, которые отражались силами ПВО. В ночь на 20 мая российские военные сообщали о нейтрализации восьми БПЛА, запущенных со стороны Украины, без жертв и серьезных разрушений.

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В районе аэропорта в Брянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стала атака Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ.  «Сильный взрыв прозвучал в районе брянского аэропорта. Предварительно, причиной инцидента стала атака украинских военных. Официальные службы пока не комментируют ситуацию», — передает Mash в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.  Брянская область уже неоднократно становилась целью атак с использованием беспилотников: ранее, в результате подобных ударов, в городе были повреждены жилой дом и автомобили, а также фиксировались попытки массированных атак, которые отражались силами ПВО. В ночь на 20 мая российские военные сообщали о нейтрализации восьми БПЛА, запущенных со стороны Украины, без жертв и серьезных разрушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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