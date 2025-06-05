Брянский аэропорт атаковали ВСУ

В районе аэропорта в Брянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной стала атака Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ.
«Сильный взрыв прозвучал в районе брянского аэропорта. Предварительно, причиной инцидента стала атака украинских военных. Официальные службы пока не комментируют ситуацию», — передает Mash в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.
Брянская область уже неоднократно становилась целью атак с использованием беспилотников: ранее, в результате подобных ударов, в городе были повреждены жилой дом и автомобили, а также фиксировались попытки массированных атак, которые отражались силами ПВО. В ночь на 20 мая российские военные сообщали о нейтрализации восьми БПЛА, запущенных со стороны Украины, без жертв и серьезных разрушений.
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