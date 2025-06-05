05 июня 2025

Минприроды предложило кратно увеличить экологический сбор

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно проекту, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше утвержденных
Согласно проекту, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше утвержденных Фото:

Министерство природных ресурсов подготовило проект постановления правительства, предусматривающий увеличение базовых ставок экологического сбора для производителей и импортеров товаров и упаковки. Об этом 5 июня сообщили два источника, знакомых с содержанием документа.

«Минприроды предложило в разы увеличить экосбор почти на все товары, включая одежду, электронику и бытовую технику, упаковку. Представители бизнеса считают повышение беспрецедентным и прогнозируют рост конечной стоимости товаров», — ссылается на свои источники РБК.

Согласно действующим правилам, экосбор уплачивают те производители и импортеры, чья продукция и упаковка включены в перечень, установленный правительством. Если компания не может подтвердить переработку отходов, сбор становится обязательным.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов сообщили РБК, что по указанию президента РФ совместно с другими ведомствами занимается пересмотром ставок экологического сбора. Представитель Минприроды отметил, что, согласно российскому законодательству, размеры ставок экосбора должны иметь экономическое обоснование.

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Министерство природных ресурсов подготовило проект постановления правительства, предусматривающий увеличение базовых ставок экологического сбора для производителей и импортеров товаров и упаковки. Об этом 5 июня сообщили два источника, знакомых с содержанием документа. «Минприроды предложило в разы увеличить экосбор почти на все товары, включая одежду, электронику и бытовую технику, упаковку. Представители бизнеса считают повышение беспрецедентным и прогнозируют рост конечной стоимости товаров», — ссылается на свои источники РБК. Согласно действующим правилам, экосбор уплачивают те производители и импортеры, чья продукция и упаковка включены в перечень, установленный правительством. Если компания не может подтвердить переработку отходов, сбор становится обязательным. В пресс-службе Министерства природных ресурсов сообщили РБК, что по указанию президента РФ совместно с другими ведомствами занимается пересмотром ставок экологического сбора. Представитель Минприроды отметил, что, согласно российскому законодательству, размеры ставок экосбора должны иметь экономическое обоснование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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