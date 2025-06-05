Киев столкнулся с массовой ночной атакой дронов

Украинские системы ПВО в ночь на 6 июня отражали атаку беспилотников на несколько районов Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, подчеркнув, что дроны якобы прилетели со стороны Борисполя.
"На Оболони работает ПВО... БПЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя", — написал Кличко в своем telegram-канале.
До этого в городе объявлялась воздушная тревога. В официальном канале городской администрации публиковался призыв к жителям спуститься в убежища.
Несколькими днями ранее в Киеве взрывы звучали четыре раза за сутки. Об этом сообщали местные СМИ.
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