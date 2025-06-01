В Киеве в четвертый раз за сутки прозвучали взрывы

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В Киеве действует воздушная тревога
В Киеве действует воздушная тревога Фото:

В Киеве утром 1 июня в четвертый раз за сутки произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Киеве вновь прозвучали взрывы. Это уже четвертый случай с начала сегодняшних суток», — говорится в сообщении. Там также сказано, что в городе объявлена воздушная тревога. 

Ранее «Общественное» трижды сообщало о серии взрывов, произошедших в украинской столице за последние несколько часов. Дополнительная информация по этому вопросу пока отсутствует.

24 мая в Киеве также прогремели сильные взрывы, которые продолжались на протяжении почти шести часов. Аналогичные звуки раздавались и в районе одесского порта, где также была объявлена воздушная тревога. Местные жители отмечали появление столба дыма в городе.

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В Киеве утром 1 июня в четвертый раз за сутки произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». «В Киеве вновь прозвучали взрывы. Это уже четвертый случай с начала сегодняшних суток», — говорится в сообщении. Там также сказано, что в городе объявлена воздушная тревога.  Ранее «Общественное» трижды сообщало о серии взрывов, произошедших в украинской столице за последние несколько часов. Дополнительная информация по этому вопросу пока отсутствует. 24 мая в Киеве также прогремели сильные взрывы, которые продолжались на протяжении почти шести часов. Аналогичные звуки раздавались и в районе одесского порта, где также была объявлена воздушная тревога. Местные жители отмечали появление столба дыма в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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