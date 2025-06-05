Депутат ЗСО Рева: челябинские предприятия уверенно выполняют гособоронзаказы

Уральские предприятия уверенно выполняют гособоронзаказы, а Челябинская область особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации. Об этом URA.RU сообщил депутат Заксобрания Евгений Рева.
«Главной целью на сегодняшний день является, конечно же, победа в специальной военной операции, поддержка наших ребят, проявивших доблесть и отвагу. Челябинская область продолжает восстанавливать мирную жизнь в подшефных территориях, направляет гуманитарные грузы, уральские предприятия уверенно выполняют гособоронзаказы», — рассказал URA.RU депутат, комментируя ежегодное обращение губернатора Алексея Текслера к ЗСО.
Рева отметил, что в своем ежегодном обращении к депутатам губернатор обозначил стратегические направления развития области — это строительство крепкой экономики и развитие социальной сферы.
В своем обращении Текслер подвел итоги шестилетнего цикла реализации нацпроектов. По основным направлениям работы в 2024 году были достигнуты высокие результаты. Построено, реконструировано, отремонтировано 310 объектов здравоохранения, 62 детских сада, 40 объектов культуры, приобретено 320 единиц автотранспорта, благоустроено 2 тыс. общественных пространств, расселено 13,5 тысяч человек. И работа по данным направлениям продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!