Губернатор Текслер выступил с посланием к заксобранию Челябинской области

Текслер отметил достижения региона и поставил новые задачи Вадим Ахметов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам законодательного собрания региона. Текслер подвел итоги работы и обозначил главные направление развития региона на ближайшие годы. Основные заявления — в материале на URA.RU.

СВО

Главная цель страны — победа в СВО. Наши земляки показали доблесть и мужество в ходе боевых действий. В частности, при освобождении Авдеевки в 2024 году.

На базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открылось медицинское отделение. Филиалы появятся в Магнитогорске, Миассе, Златоусте. Там помощь смогут получать жители соседних населенных пунктов.

Медицина

В 2027 году в Челябинске начнет работу хирургический корпус детской областной клинической больницы. Детская медицина — особый приоритет. В регионе обеспечат доступность качественной медицины для детей во всех территориях области.

Отдельное внимание будет уделяться репродуктивному здоровью подростков. Это важно для будущей демографии.

Образование

Межвузовский кампус мирового уровня в Челябинске полностью заработает в 2027 году. Также Челябинская область по итогам прошлого года заняла пятое место в стране по количеству победителей и призеров школьных олимпиад.

Впереди только столичные и более крупные регионы — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Спорт

В этом году в Челябинске начнется реконструкция старейшего пятидесятиметрового городского бассейна «Электрометаллург». Объект был недавно передан в собственность региона по решению президента.

В регионе создадут единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. Сеть будет состоять из курортов «Аджигардак» в Аше, «Завьялихи» в Трехгорном, «Евразии» в Кусе и «Солнечной долины» в Миассе. Первые два сейчас модернизируются совместно с инвесторами.

Зарплаты

По итогам 2024 года Челябинская область вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат и росту реальных среднедушевых доходов граждан.

В бюджетном секторе с первого июля пройдет повышение зарплаты на шесть процентов, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на десять процентов. «Это соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — отметил Текслер.

АПК

В прошлом году в Челябинской области установили абсолютный исторический рекорд по сбору пшеницы твердых сортов, масличных культур, гречихи. Регион достиг рекордного показателя по урожайности пшеницы с гектара.

В 2024 году в Челябинской области произведен один миллиард 700 миллионов куриных яиц. Регион третий по этому показателю в стране. Текслер поставил задачу выйти на производство двух миллиардов куриных яиц в год.

Экология

Процесс закрытия вредного электродного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) полностью завершится до конца этого месяца. На месте старых производств ЧЭМКа, как поручил президент РФ, будут развивать «новый Челябинск».

Аэропорт

В аэропорту Челябинска построят новый международный терминал и расширен терминал внутренних линий. Принципиальное решение о строительстве уже есть.



Программа «Светлый регион»

Текслер объявил о старте регионального проекта «Светлый регион». В области установят до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложат новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети.

Особая экономическая зона

Текслер пригласил инвесторов в особую экономическую зону «Южноуральская» в Красноармейском муниципальном округе. Площадка станет местом для развития современных и максимально роботизированных производств, которые внесут вклад в достижение технологического суверенитета. Число таких зон со сниженной налоговой нагрузкой для инвесторов необходимо планируется увеличивать в Челябинской области.

Семья

Один из важнейших результатов семейной политики Челябинской области — количество многодетных семей. Их число за год в регионе выросло более чем на 5,5 тысяч.

Персональное обращение к депутатам ЗСО

Сегодня будет объявлено о проведении выборов в восьмой созыв законодательного собрания Челябинской области. «Этому созыву предстоит работать в особых условиях. Решать важнейшие задачи в ситуации беспрецедентных вызовов», — отметил Текслер. Такими станут наши герои — участники СВО. Текслер поблагодарил депутатов за работу и пожелал удачи на голосовании в сентябре.