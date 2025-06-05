05 июня 2025

Киев заполыхал ночью после работы ПВО в городе

Кличко сообщил о горящих районах Киева после работы ПВО
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Несколько районов Киева горят после падения обломков БПЛА, заявил Кличко
Несколько районов Киева горят после падения обломков БПЛА, заявил Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания, также имеются сведения о падении обломков дронов. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко после сообщений о работе ПВО в городе и отражении атаки дронов.

«Пожар в результате падения обломков в Голосеевском районe... В Соломенском районе пожар на месте падения обломков... В Соломенском районе, предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале. 

По его словам, экстренные службы направлены на места. ПВО продолжает работать по целям в небе над Киевом.

Ранее Кличко сообщил о массовой атаке дронов на столицу Украины. С его слов, беспилотники прилетели состороны Борисполя.

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Сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания, также имеются сведения о падении обломков дронов. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко после сообщений о работе ПВО в городе и отражении атаки дронов. «Пожар в результате падения обломков в Голосеевском районe... В Соломенском районе пожар на месте падения обломков... В Соломенском районе, предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале.  По его словам, экстренные службы направлены на места. ПВО продолжает работать по целям в небе над Киевом. Ранее Кличко сообщил о массовой атаке дронов на столицу Украины. С его слов, беспилотники прилетели состороны Борисполя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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