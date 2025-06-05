Киев заполыхал ночью после работы ПВО в городе

Сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания, также имеются сведения о падении обломков дронов. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко после сообщений о работе ПВО в городе и отражении атаки дронов.
«Пожар в результате падения обломков в Голосеевском районe... В Соломенском районе пожар на месте падения обломков... В Соломенском районе, предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале.
По его словам, экстренные службы направлены на места. ПВО продолжает работать по целям в небе над Киевом.
Ранее Кличко сообщил о массовой атаке дронов на столицу Украины. С его слов, беспилотники прилетели состороны Борисполя.
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