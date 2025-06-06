Количество дронов, атаковавших Москву, увеличилось

Российские противовоздушные средства поразили еще три вражеских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько минут до этого он сообщал о шести сбитых беспилотников.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — передает Собянин на своем канале. По словам мэра, все необходимые службы немедленно приступили к работе на местах падения фрагментов аппаратов.
Ранее в ночь на 6 июня системы ПВО уже сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, о чем также сообщал мэр столицы. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков.
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