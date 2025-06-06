Количество дронов, атаковавших Москву, увеличилось

Собянин: силы ПВО уничтожили еще три украинских дрона
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Над Москвой сбиты еще три беспилотника, уточнил Собянин
Над Москвой сбиты еще три беспилотника, уточнил Собянин Фото:

Российские противовоздушные средства поразили еще три вражеских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько минут до этого он сообщал о шести сбитых беспилотников. 

"Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — передает Собянин на своем канале. По словам мэра, все необходимые службы немедленно приступили к работе на местах падения фрагментов аппаратов.

Ранее в ночь на 6 июня системы ПВО уже сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, о чем также сообщал мэр столицы. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков.

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Российские противовоздушные средства поразили еще три вражеских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько минут до этого он сообщал о шести сбитых беспилотников.  "Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — передает Собянин на своем канале. По словам мэра, все необходимые службы немедленно приступили к работе на местах падения фрагментов аппаратов. Ранее в ночь на 6 июня системы ПВО уже сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, о чем также сообщал мэр столицы. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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