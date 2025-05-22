22 мая 2025

Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников на подлете к Москве

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БПЛА ВСУ атакуют Москву
БПЛА ВСУ атакуют Москву Фото:

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом  сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны Минобороны РФ на подлете к Москве были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву, в результате которых также были введены временные ограничения на взлет и посадку в подмосковном аэропорту Жуковский и отмечались перебои в работе связи в Московской области. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после подобных инцидентов.

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Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом  сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале. «Сегодня ночью силами противовоздушной обороны Минобороны РФ на подлете к Москве были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин. Ранее системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву, в результате которых также были введены временные ограничения на взлет и посадку в подмосковном аэропорту Жуковский и отмечались перебои в работе связи в Московской области. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков после подобных инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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