Mash: российские военные уничтожили американское оружие в районе Киева

Mash: ВС РФ уничтожили Patriot под Киевом
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ЗРК Patriot был уничтожен российскими ракетами в районе Киева
ЗРК Patriot был уничтожен российскими ракетами в районе Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли ракетный удар по американскому ЗРК Patriot, который находился в районе Киева. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что во время атаки украинские операторы выпустили четыре ракеты по российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер», но безуспешно. 

«Ракета ВС РФ уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Операторы выпустили четыре ракеты против нашего „Искандера“, — не спасло», — передают авторы канала. 

Ранее российские военные уже наносили ракетные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по полигону «Новомосковск», где были поражены позиции украинских механизированных бригад. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных атаках, в ходе которых уничтожаются пункты временной дислокации, аэродромы, ремонтные предприятия, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника и вооружение.

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Российские военные нанесли ракетный удар по американскому ЗРК Patriot, который находился в районе Киева. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что во время атаки украинские операторы выпустили четыре ракеты по российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер», но безуспешно.  «Ракета ВС РФ уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Операторы выпустили четыре ракеты против нашего „Искандера“, — не спасло», — передают авторы канала.  Ранее российские военные уже наносили ракетные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по полигону «Новомосковск», где были поражены позиции украинских механизированных бригад. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных атаках, в ходе которых уничтожаются пункты временной дислокации, аэродромы, ремонтные предприятия, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника и вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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