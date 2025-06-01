«Искандер» накрыл палаточный лагерь двух бригад ВСУ под Новомосковском. Видео

Минобороны: ракетный удар по лагерю 158-й и 33-й бригад ВСУ нанесен «Искандером»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные ликвидировали временную базу двух бригад ВСУ ракетным ударом
Российские военные ликвидировали временную базу двух бригад ВСУ ракетным ударом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли ракетный удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне «Новомосковск». Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. 

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ поразил временное размещение 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне „Новомосковск“, — говорится в сообщении оборонного ведомства. Удар был нанесен с высокой точностью. Минобороны не уточняет количество возможных потерь среди личного состава украинских подразделений.

Ранее российские военные неоднократно наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по аэродромам, ремонтным предприятиям и складам боеприпасов. Минобороны РФ сообщало, о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, а также уничтожении беспилотников и ракетных комплексов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли ракетный удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне «Новомосковск». Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.  «Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ поразил временное размещение 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне „Новомосковск“, — говорится в сообщении оборонного ведомства. Удар был нанесен с высокой точностью. Минобороны не уточняет количество возможных потерь среди личного состава украинских подразделений. Ранее российские военные неоднократно наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по аэродромам, ремонтным предприятиям и складам боеприпасов. Минобороны РФ сообщало, о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, а также уничтожении беспилотников и ракетных комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...