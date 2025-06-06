Виновники ЧП с танкерами в Черном море не хотят оплачивать весь ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцев танкеров, затонувших в Черном море, не хотят оплатить весь нанесенный экологии ущерб, заявили в Росприроднадзоре
Владельцев танкеров, затонувших в Черном море, не хотят оплатить весь нанесенный экологии ущерб, заявили в Росприроднадзоре Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Владельцы танкеров, затонувших в декабре 2024 года в Черном море, не готовы полностью возместить ущерб, нанесенный экологии региона. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — заявила руководитель ведомства ТАСС. Ранее Росприроднадзор направил иски к судоходным компаниям на общую сумму 84,9 млрд рублей.

Радионова уточнила, что дела находятся в производстве арбитражных судов Краснодарского края. Первые заседания по искам назначены на конец июня: 24 июня суд рассмотрит иск к компаниям-владельцам танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл», а 25 июня пройдет заседание по иску к владельцу танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть».

Оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате катастрофы в Черное море попало примерно 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий происшествия создана правительственная комиссия, продолжаются работы по очистке акватории.

Более 68 тысяч волонтеров приняли участие в ликвидации ЧС. Как отметили спасатели, традиционные методы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море оказались неэффективными. Росприроднадзор предъявил требования в 85 млрд рублей к владельцам танкеров, передает РАПСИ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы танкеров, затонувших в декабре 2024 года в Черном море, не готовы полностью возместить ущерб, нанесенный экологии региона. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — заявила руководитель ведомства ТАСС. Ранее Росприроднадзор направил иски к судоходным компаниям на общую сумму 84,9 млрд рублей. Радионова уточнила, что дела находятся в производстве арбитражных судов Краснодарского края. Первые заседания по искам назначены на конец июня: 24 июня суд рассмотрит иск к компаниям-владельцам танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл», а 25 июня пройдет заседание по иску к владельцу танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть». Оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате катастрофы в Черное море попало примерно 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий происшествия создана правительственная комиссия, продолжаются работы по очистке акватории. Более 68 тысяч волонтеров приняли участие в ликвидации ЧС. Как отметили спасатели, традиционные методы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море оказались неэффективными. Росприроднадзор предъявил требования в 85 млрд рублей к владельцам танкеров, передает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...