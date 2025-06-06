Виновники ЧП с танкерами в Черном море не хотят оплачивать весь ущерб

Владельцы танкеров, затонувших в декабре 2024 года в Черном море, не готовы полностью возместить ущерб, нанесенный экологии региона. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — заявила руководитель ведомства ТАСС. Ранее Росприроднадзор направил иски к судоходным компаниям на общую сумму 84,9 млрд рублей.
Радионова уточнила, что дела находятся в производстве арбитражных судов Краснодарского края. Первые заседания по искам назначены на конец июня: 24 июня суд рассмотрит иск к компаниям-владельцам танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл», а 25 июня пройдет заседание по иску к владельцу танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть».
Оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате катастрофы в Черное море попало примерно 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий происшествия создана правительственная комиссия, продолжаются работы по очистке акватории.
Более 68 тысяч волонтеров приняли участие в ликвидации ЧС. Как отметили спасатели, традиционные методы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море оказались неэффективными. Росприроднадзор предъявил требования в 85 млрд рублей к владельцам танкеров, передает РАПСИ.
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