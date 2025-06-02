Спасатели обратили внимание на грустную правду о разливе мазута в Анапе

Традиционные методы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море оказались неэффективными при работе с тяжелыми нефтепродуктами. Об этом заявил руководитель ФГБУ «Морская спасательная служба» Виктор Чернов.
«Традиционные сборы разлившихся нефтепродуктов в данном конкретном случае оказались неэффективны и даже неприменимы», — подчеркнул Чернов, комментируя последствия аварии на Черном море. Его слова передает ТАСС. Об этом он рассказал на V Конгрессе молодых ученых, который проходит в Анапе. По его словам, существующие технологии сбора разлившихся нефтепродуктов не справляются с задачей из-за особенностей тяжелых сортов мазута.
Виктор Чернов объяснил, что сложность ликвидации загрязнения обусловлена физико-химическими свойствами разлившегося мазута М-100. По его словам, тяжелый нефтепродукт быстро мигрирует в толщу воды, оседает на дно, перемешивается с песком, ракушками и донными отложениями, а также перемещается придонными течениями. Эти особенности затрудняют обнаружение и сбор загрязнения, делают невозможным применение стандартных средств и требуют дополнительных трудозатрат от водолазов.
Руководитель Морской спасательной службы призвал к внедрению новых технологий для выявления и извлечения мазута из воды и со дна. Чернов обратился к молодым ученым с предложением включиться в решение этой задач.
Авария с разливом мазута произошла в декабре 2024 года в Керченском проливе после затопления двух танкеров, в результате чего загрязнению подверглось черноморское побережье. Для ликвидации последствий российские ученые ранее разработали новую технологию биологической очистки, которая будет применяться после завершения лабораторных испытаний на месте происшествия.
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