В Самаре ограничили перелеты

В Самаре введены ограничения на перелеты
В Самаре временно приостановили воздушные перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
До этого ограничения на перелеты вводили московские аэропорты. Этой ночью как минимум до десяти дронов ВСУ были сбиты над столицей, отмтечал глава города Сергей Собянин.
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