В Самаре ограничили перелеты

Росавиация: аэропорт Самары ввел временные ограничения на полеты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Самаре введены ограничения на перелеты
В Самаре введены ограничения на перелеты Фото:

В Самаре временно приостановили воздушные перелеты. Об этом сообщили в Росавиации. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

До этого ограничения на перелеты вводили московские аэропорты. Этой ночью как минимум до десяти дронов ВСУ были сбиты над столицей, отмтечал глава города Сергей Собянин. 

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В Самаре временно приостановили воздушные перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале.  До этого ограничения на перелеты вводили московские аэропорты. Этой ночью как минимум до десяти дронов ВСУ были сбиты над столицей, отмтечал глава города Сергей Собянин. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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